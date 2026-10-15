Yandex'in verdiği bilgilere göre, 8 Ekim'de Ryazan bölgesindeki Sasovo veri merkezi ağır hasar alarak tamamen devre dışı kaldı. 9 Ekim'de Kaluga'daki veri merkezinin altyapısının bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, Vladimir bölgesindeki tesis de 11 Ekim'de düzenlenen saldırının ardından faaliyetlerini durdurdu.

Üç tesisin devre dışı kalması, Yandex'in kendi uygulamalarının yanı sıra şirketin altyapısından yararlanan işletmeleri de etkiledi. Saldırılarda şirket çalışanları arasında yaralanan olmadığı açıklanırken, hasar gören merkezlerin ne zaman yeniden faaliyete geçeceğine ilişkin kesin bir tarih verilmedi.

YANDEX'İN ARDINDAN SBER'İN VERİ MERKEZİ DE HEDEF OLDU

Rusya'nın en büyük bankası Sber'in Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Aleksandr Vedyakhin, 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, Saratov bölgesindeki Balakovo kentinde bulunan veri merkezine İHA saldırısı düzenlendiğini doğruladı.

Vedyakhin, "Veri merkezine yönelik saldırıyı doğruluyoruz. Bununla birlikte Sber'in tüm sistemleri ve hizmetleri normal şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı. Saldırıda banka çalışanlarından yaralanan olmadığını da belirtti.

BALAKOVO'DAKİ SALDIRIDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Balakovo'ya yönelik saldırıda bazı konutların hasar gördüğünü ve bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ancak Sber'e ait veri merkezinde meydana gelen hasarın boyutuyla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Yandex'in üç veri merkezinin devre dışı kalmasının ardından Sber'in de hedef alınması, Rusya'daki dijital altyapının güvenliğini yeniden gündeme getirdi.

YANDEX'İN POPÜLER UYGULAMALARINDA ERİŞİM SORUNLARI YAŞANDI

Saldırıların etkisi, veri merkezlerinin fiziksel hasarıyla sınırlı kalmadı. Yandex Go, Yandex Pay, Yandex Mail ve Yandex Disk gibi hizmetlerde erişim sorunları görülürken, şirketin yapay zeka asistanı Alisa ile akıllı ev sistemlerinin bazı işlevleri de geçici olarak kullanılamadı.

Kesintiler, Yandex'in bulut altyapısını kullanan farklı sektörlerdeki şirketlere de yansıdı. İnternet siteleri, ödeme sistemleri ve çeşitli dijital hizmetlerde yaşanan aksaklıklar, aynı altyapıya bağımlı işletmelerin faaliyetlerini olumsuz etkiledi.

EMLAK VE ELEKTRONİK TİCARET PLATFORMLARI DA ETKİLENDİ

Rusya'nın büyük emlak platformlarından Cian, 14 Ekim'de internet sitesi ve mobil uygulamasının altyapı sorunları nedeniyle sınırlı kapasiteyle çalıştığını duyurdu. Şirket, bazı hizmetlerin yeniden kullanılabilir hale gelmesi için ek zamana ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Elektronik perakende şirketi M.Video da 11 Ekim'de bulut hizmeti sağlayıcısında yaşanan sorunlar nedeniyle internet sitesi ve mobil uygulamasında kesintiler meydana geldiğini açıkladı. Şirket, hizmetlerin ertesi gün yeniden faaliyete geçtiğini belirtti.

İnternet hizmet sağlayıcısı Dom.ru'nun bazı hizmetlerinde de istikrarsızlık yaşandı. Emlak, perakende ve elektronik ticaret alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin aynı dijital altyapıdan yararlanması, saldırıların etkisinin farklı sektörlere yayılmasına neden oldu.

YANDEX HİZMETLERİ YENİDEN DEVREYE ALINMAYA BAŞLADI

Yandex, saldırıların ardından kesintiye uğrayan hizmetlerini aşamalı olarak yeniden kullanıma açmak için çalışmalarını sürdürdü. Şirketin finans teknolojilerinden sorumlu yöneticisi Dmitriy Pirogov, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, Yandex Pay üzerinden para transferi ve ödeme işlemlerinin bazı kullanıcılar için yeniden mümkün hale geldiğini bildirdi.

Şirket, aynı gün Yandex Cloud ve Yandex 360 hizmetlerine ilişkin bir karar da açıkladı.

EKİM AYI BOYUNCA ÜCRET ALINMAYACAK

Yandex, altyapı sorunlarının ardından Yandex Cloud ve Yandex 360 hizmetlerinin ekim ayı boyunca ücretsiz olacağını duyurdu. Kararın yalnızca kesintilerden etkilenen müşterileri değil, bu hizmetlerin tüm kullanıcılarını kapsadığı belirtildi.

Bu adımla birlikte şirketin, veri merkezlerindeki aksaklıkların müşteriler üzerindeki etkisini azaltmaya çalıştığı görüldü.

ALİSA VE AKILLI EV SİSTEMLERİNDE TOPARLANMA BAŞLADI

Yandex'in yapay zeka asistanı Alisa ile akıllı ev sistemlerinin büyük bölümündeki işlevler yeniden kullanılabilir hale geldi. Bununla birlikte bazı cihazların durum bilgilerinin gecikmeli güncellenebileceği ve bulut üzerinden çalışan otomasyon sistemlerinin henüz tamamen normale dönmediği bildirildi.

Şirketin reklamcılık birimi de bazı temel hizmetlerin yeniden çalışmaya başladığını açıkladı. Ancak reklam kampanyalarının yönetildiği Yandex Direct ve Yandex Business hesaplarına erişimde kısıtlamaların devam ettiği belirtildi.

YANDEX, ALTERNATİF BULUT ALTYAPILARINA YÖNELDİ

Kesintilerin işletmeler üzerindeki etkisini azaltmak isteyen Yandex, müşterilerinin veri ve uygulamalarını farklı altyapılara taşıyabilmesi için alternatif hizmet sağlayıcılarla işbirliği yaptı. Şirketin Selectel, VK Cloud ve K2 Cloud ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında, müşterilerin hizmetlerini farklı veri merkezlerinde yeniden başlatabilmelerine yönelik teknik destek faaliyetleri hızlandırıldı.

Bu adım, Yandex altyapısına bağımlı işletmelerin kesintilerden daha az etkilenmesini ve dijital hizmetlerini alternatif sistemler üzerinden sürdürebilmesini amaçlıyor.

KESİNTİLER RUSYA SINIRLARINI DA AŞTI

Yandex hizmetlerindeki erişim sorunları yalnızca Rusya'daki kullanıcılarla sınırlı kalmadı. Şirketin hizmetlerinin kullanıldığı Kazakistan ve Kırgızistan başta olmak üzere bazı ülkelerde de çeşitli uygulamalara erişim problemleri bildirildi.

Farklı ülkelerde yaşanan aksaklıklar, Yandex'in dijital altyapısının uluslararası ölçekteki kullanımını ve veri merkezlerinde meydana gelen sorunların sınır ötesindeki etkilerini ortaya koydu.