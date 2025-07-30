Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında, Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS) verilerine göre yüzeye yakın bir noktada 8.8 büyüklüğünde çok şiddetli bir deprem meydana geldi. 1952 yılından beri Rusya'da görülen en büyük depremden sonra tsunami dalgaları oluştu.

Pasifik’teki dev sarsıntı yalnızca Asya’yı değil, Amerika kıtasını da alarma geçirdi. ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), Pasifik Okyanusu’ndaki büyük depremin ardından tsunami tehdidinin ciddi boyutlara ulaşabileceğini belirtti. Özellikle Hawaii eyaletinde, kıyı bölgelerinin acilen tahliye edilmesi emredildi.

İlk Dalgalar Kıyıya Ulaştı: 4 Metreye Varan Tsunami

Deprem sonrası ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Rusya ve Japonya'nın bazı kıyılarını kapsayan yüksek riskli tsunami uyarısı yayınladı. Sisteme göre, sarsıntıyı takip eden 3 saat içinde tehlikeli dalgalar oluşabileceği bildirildi. Uyarılar üzerine Guam ve Kuzey Mariana Adaları’nda da tsunami izleme sistemi devreye alındı. Kısa süre içinde 4 metre yüksekliğe ulaşan ilk tsunami dalgaları Kamçatka kıyılarına çarptı.

Kamçatka'da Kaos: Tahliyeler Başladı, Yaralılar Var

Bölge Valisi, Kamçatka’da çok sayıda yaralının olduğunu duyurdu. Bir anaokulunun da ciddi hasar aldığı açıklandı. 2 bin kişinin yaşadığı Severo-Kurilsk kasabası acilen tahliye edildi. Vali, halkı acilen kıyıdan uzaklaşmaya çağırarak tsunami tehdidinin sürdüğünü bildirdi.

Japonya'da Fukuşima Yeniden Tehdit Altında

Depremin etkisi Japonya kıyılarında da derinden hissedildi. Hükümet, tsunami uyarısı üzerine kıyı şeritlerinde yaşayan vatandaşlara tahliye emri verdi. Halk yüksek katlı binaların çatılarına çıkarken, Fukuşima Nükleer Santrali’nde görevli personelin tahliyesine başlandı. Hatırlanacağı üzere Fukuşima, 2011 yılında meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan nükleer krizle gündeme gelmişti.

Pasifik Alarmda: ABD'de de Tsunami Hazırlığı

Deprem sadece Asya kıyılarını değil, Pasifik Okyanusu’na kıyısı bulunan ABD eyaletlerini de alarma geçirdi. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), Hawaii sahillerinde yaşayanların derhal güvenli bölgelere tahliye edilmesini istedi. Kaliforniya, Oregon ve Washington eyaletlerinde de tsunami uyarıları yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Pasifik’te meydana gelen büyük depremin ardından Hawaii için tsunami uyarısı geçerlidir. Alaska ve ABD’nin batı kıyısı için izleme durumu sürüyor. Japonya da risk altındaki bölgeler arasında. Güçlü ve güvende kalın,” ifadelerini kullandı.

Artçı Depremler Sürüyor: 7.0 Büyüklüğünde Yeni Sarsıntılar

Ana sarsıntının ardından bölgede çok sayıda artçı deprem kaydedildi. Bunların en büyüğü 7.0 büyüklüğünde oldu. Yetkililer, bölgede yeni sarsıntıların ve tsunami dalgalarının yaşanabileceği uyarısını yineliyor.

Geçen Hafta da Sallanmıştı

Kamçatka Yarımadası, sadece bir hafta önce 7.6 büyüklüğündeki bir depremle sarsılmıştı. Uzmanlar, bu depremlerin birbirini tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Ameliyathanede Yakalandılar

Kamçatka'da doktorlar depreme ameliyathanede yakalanırken, hastanın üzerine eğilen ekip hastanın düşmesine engel oldu.

Depremin bitmesini bekleyen ekip ardından müdahaleye devam etti.

BALİNALAR KIYIYA VURDU

Rusya'nın Pasifik kıyısında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından ülke olası tsunamilere hazırlanırken, Japonya ve ABD’de de tsunami alarmı verildi. Öte yandan Japonya'nın Chiba eyaletine bağlı Tateyama kıyılarına balinaların vurduğu görüntüler ise tüm dünyada gündem oldu.