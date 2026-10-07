ABD Başkanı Donald Trump, Baltimore kentindeki bir etkinliğin ardından Beyaz Saray’a dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya’daki salgın konusunda Putin ile görüşüp görüşmediği sorulan Trump, "Ayarlanmış bir telefon görüşmemiz var. Çok yakında görüşeceğiz" dedi.

'YARIN BİR RAPOR AÇIKLAYACAĞIZ'

ABD istihbarat birimlerinin Rusya’daki duruma ilişkin değerlendirmesinin ne olduğu sorusuna da yanıt veren Trump, "Şu ana kadar konuyla yakından ilgileniyoruz. Muhtemelen bu konuda yarın bir rapor açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

RUSYA’DAKİ SALGIN İDDİALARI

Rusya’da salgın şüphesiyle ilgili gelişmeler 2 Ekim’de gündeme geldi. İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna yönelik bilgilerin ardından olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonunun toplandığını duyurdu.

Aynı gün bazı sosyal medya kanallarında, vebayla mücadele enstitüsünde görev yapan bir çalışanın "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiği iddiası ortaya atıldı.

'NEDENİ BELİRLENEMEYEN ZATÜRRE'

Rusya Tüketici Haklarını ve İnsan Refahını Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) ise Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünde görevli bir çalışana "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulmasının ardından özel önlemlerin devreye alındığını açıkladı.