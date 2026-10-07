İrkutsk Veba Araştırma Enstitüsü'nde görev yapan genç araştırmacının, yüksek güvenlikli laboratuvarda içi virüs dolu bir deney tüpünü düşürerek hastalığa yakalandığı öne sürüldü.

Ancak meslektaşları ve yakın çevresi, cam tüplerin bile kullanılmadığı son derece sıkı korunan bu tesiste bir laboratuvar sızıntısının neredeyse imkânsız olduğunu savunuyor.

SİNCAP NEDENİYLE HASTALANDIĞI İDDİASI

Çalışma arkadaşlarının iddiasına göre asıl tehlike, Shipilova'nın ölümünden kısa süre önce Moğolistan sınırındaki Buryatya bölgesine yaptığı araştırma gezisinden kaynaklanıyor. O bölgedeki vahşi sincap popülasyonunun veba bakterisini (Yersinia pestis) doğal olarak taşıdığına dikkat çeken araştırmacılar, genç kadının arazi çalışması sırasında enfekte olmuş sincaplar ya da bu hayvanlardaki pireler aracılığıyla virüse maruz kalmış olabileceğini öne sürüyor.

Hastalığın kısa sürede doğrudan solunum yoluyla bulaşabilen ölümcül akciğer vebasına dönüşebildiği belirtiliyor.

Yetkililerin çelişkili açıklamaları ve devlet medyasının saha görevine dair yapılan ilk paylaşımları hızla silmesi, Kremlin'in olayı gizlemeye çalıştığı yönündeki şüpheleri artırdı.

Genç araştırmacının resmi kayıtlara "sebebi belirsiz zatürre" olarak geçirilmesine rağmen, temas kurduğu yaklaşık 200 kişinin anında karantinaya alınması, bölgedeki hastanelerin ve binlerce işçinin yaşadığı kasabanın yüksek alarma geçirilmesi tedirginliği tırmandırdı.

Olayın ardından yürütülen geniş çaplı karantina önlemlerine rağmen Rus makamlarının bölgede veba vakası bulunmadığını açıklaması, uzmanlar ve kamuoyu tarafından şüpheyle karşılanmaya devam ediyor.