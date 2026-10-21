St. Petersburg’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ile ABD arasındaki dizel sevkiyatına ilişkin sözleşmelerin imzalanması için son aşamaya gelindiğini söyledi. ‘İMKANLARIMIZ ÖLÇÜSÜNDE KARŞILAYACAĞIZ’ İlk tankerin hareket tarihine ilişkin bilgi veren Novak, "İlk tankerin yarın, 22 Ekim'de limandan ABD'ye doğru hareket etmesi planlanıyor" dedi. Sevkiyatların devam edeceğini belirten Novak, "İki lider arasındaki anlaşmalar doğrultusunda ABD'nin dizel ihtiyacını imkanlarımız ölçüsünde karşılayacağız" ifadesini kullandı. RUSYA'NIN DİZEL İHRACATINDA YIL SONU HEDEFİ Rusya’nın dizel ihracatını yıl sonuna kadar eski seviyelerine döndürmeyi hedeflediğini belirten Novak, sevkiyat miktarlarının petrol rafinerilerinin üretim kapasitesine bağlı olarak aşamalı biçimde artırılacağını kaydetti. Novak, ihracatın yıl sonuna kadar tamamen toparlanması halinde Rusya’nın diğer ülkelere yönelik dizel sevkiyatını da önceki miktarlara çıkarabileceğini ifade etti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.