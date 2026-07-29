Sorokin, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak başkanlığında Moskova'da düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yakıt tedarikinde önceliğin tarım üreticilerine, kuzey bölgelerine, Sibirya'ya ve Uzak Doğu'ya verildiğini dile getiren Sorokin, halkın ve bölge ekonomilerinin sıkıntı yaşamaması için gerekli ilave yakıt miktarının belirlendiğini ifade etti.

Sorokin, "Durum şu anda tamamen kontrol altında. Hangi bölgelerde sıkıntılar yaşandığını net biçimde biliyor ve sorunları hızlı şekilde çözüyoruz. Kimse durumun kolay olduğunu söylemiyor ancak tüm tarafların aktif çalışmaları sayesinde kontrolü sürdürüyoruz." dedi.

Tek bir önlem almak yerine kapsamlı bir yaklaşım uyguladıklarını söyleyen Sorokin, üretimin en yüksek seviyeye çıkarılması, alternatif yakıt tedarik kanallarının kullanılması, sevkiyat sürelerinin kısaltılması ve petrol ürünlerine lojistikte öncelik verilmesi gibi adımların devreye alındığını kaydetti.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken, Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere birçok bölgede akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

Rus hükümeti de benzin ve dizel yakıt ihracatını yasaklamıştı.