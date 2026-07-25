Omsk kentinde gazetecilere konuşan Novak, hükümet bünyesinde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında alınan karar doğrultusunda benzin ihracat yasağının yıl sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

DİZEL İHRACATI KADEMELİ OLARAK NORMALE DÖNECEK

Novak, iç piyasadaki akaryakıt arzının istikrara kavuşmasının ardından dizel yakıt ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılacağını belirtti. Bu adımın, rafinerilerin üretim fazlası oluşmasını önleyeceğini ve tesislerin tam kapasite çalışmasını sağlayacağını ifade etti.

Rus yetkili, önceliğin ülke içindeki talebin karşılanması olduğunu vurgulayarak, bunun ardından rafinerilerin üretimlerini sürdürebilmesi için dizel ihracatının kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

AKARYAKIT SIKINTISININ GEÇİCİ OLDUĞU VURGULANDI

Son dönemde lojistikte yaşanan aksaklıkların akaryakıt tedarikinde geçici sorunlara neden olduğunu belirten Novak, hükümetin piyasayı en kısa sürede dengelemek için gerekli önlemleri aldığını söyledi.

RAFİNERİLER SALDIRILARIN HEDEFİ OLMUŞTU

Rusya'da son aylarda Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesis bakım ve onarım sürecine girdi. Bu gelişmelerin ardından Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere bazı bölgelerde akaryakıt satışına yönelik çeşitli kısıtlamalar uygulanmaya başlanmıştı.