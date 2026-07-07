Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi uluslararası kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, Rusya cephesinden zirveye ilişkin açıklama yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO liderler zirvesi öncesinde Rusya hakkında yapılan değerlendirmelerin sert bir dil içerdiğini ifade etti. "AÇIKLAMALAR OLDUKÇA ÇATIŞMACI "Gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Peskov, NATO zirvesi hazırlıkları kapsamında Rusya hakkında yapılan açıklamaların "oldukça çatışmacı nitelikte" olduğunu söyledi. Peskov'un açıklamaları, NATO'nun savunma harcamalarının artırılması, caydırıcılık kapasitesinin güçlendirilmesi ve Rusya'ya karşı izlenecek stratejinin zirvenin ana gündem maddeleri arasında yer aldığı bir dönemde geldi. ANKARA'DAKİ ZİRVE YAKINDAN İZLENİYOR Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus yönetiminin Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nden gelecek tüm bilgi ve haberleri yakından takip edeceğini belirtti. Ankara'daki zirvede NATO liderlerinin ittifakın güvenlik politikaları, savunma sanayii iş birlikleri, Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmeler başta olmak üzere birçok kritik başlığı ele alması bekleniyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.