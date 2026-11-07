Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yazılı açıklamasında bazı Avrupa ülkelerinin 9-22 Kasım tarihlerinde "Koalicja 26.2" adıyla askeri tatbikat gerçekleştirecek olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tatbikatın, Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan çok uluslu askeri gücün hazırlık sürecinin bir parçası olduğu belirtildi.

‘MOSKOVA’YI YENİLGİYE UĞRATMAYI HEDEFLİYOR’

Batılı ülkelerin Rusya'nın güvenlik endişelerini göz ardı ettiğini savunan Zaharova, bu ülkelerin bölgedeki gerilimi artıran adımlar attığını ileri sürdü. İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya çok uluslu birlikler göndererek Rusya'ya karşı askeri bir dayanak oluşturmayı ve Moskova'yı yenilgiye uğratmayı hedeflediğini iddia etti.

‘YABANCI ASKERLER RUSYA İÇİN KABUL EDİLEMEZ’

Ukrayna topraklarına başka ülkelerin askerlerinin konuşlandırılmasının Moskova açısından kabul edilemez olduğunu vurgulayan Zaharova, bu girişimin "Gönüllüler Koalisyonu" ya da farklı bir oluşum üzerinden gerçekleştirilmesinin Rusya'nın tutumunu değiştirmeyeceğini kaydetti.

Yabancı askeri birliklerin Ukrayna'da bulunmasının fiilen çatışmaya müdahale anlamına geleceğini belirten Zaharova, bunun Rusya'nın güvenliği açısından yeni tehditler yaratacağını ifade etti. Ayrıca NATO üyesi Avrupa ülkelerinin savaşa daha fazla dahil olmasının bölgedeki gerilimi tırmandıracağı uyarısında bulundu.

Zaharova, Ukrayna'ya gönderilecek askeri birliklerin Rus ordusu açısından hedef kabul edileceğini belirterek, "Ukrayna'daki her türlü askeri birlik, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru hedef olarak değerlendirilecektir. Bunun beraberinde getireceği tüm riskler ve sonuçlar da dikkate alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

'YÖNETİM BELİRLEDİĞİ TÜM HEDEFLERE ULAŞACAK'

Moskova'nın Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyeceğini savunan Zaharova, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmayı amaçlayan girişimlerin sonuçsuz kalacağını ve yönetimin belirlediği tüm hedeflere ulaşacağını öne sürdü.

Avrupa ülkelerinin askeri tatbikatının, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Abu Dabi'de yapılması planlanan görüşmelerin hemen öncesine denk gelmesine de dikkat çeken Zaharova, "Bu tatbikatların, Rusya-ABD-Ukrayna formatındaki çözüm müzakerelerinin Abu Dabi'de yeniden başlamasının hemen öncesinde başlatılması da semboliktir. Bu durum, Avrupalıların müzakere masasında yerinin olmadığını bir kez daha doğruluyor" değerlendirmesinde bulundu.

ABU DABİ'DE ÜÇLÜ GÖRÜŞME YAPILACAK

Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin 10-11 Kasım tarihlerinde BAE'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya gelmesi planlanıyor. ABD'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilecek görüşmelerde savaş sonrası güvenlik düzenlemeleri, gerilimin düşürülmesi, insani meseleler ve barış sürecine yönelik olası adımların ele alınması bekleniyor.