Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Kurumuna verdiği röportajda, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

‘NAZİ REJİMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN’

AB'nin Rus ticari gemilerini denetleme kararını değerlendiren Lavrov şu ifadeleri kullandı:

AB'nin kurallarına uymayan tüm gemiler, 'gölge filo' olarak ilan ediliyor. Bu çok tehlikeli bir yol, çünkü onlar (Avrupalılar) kendi kararlarının uluslararası hukukun üstünde olduğunu savunuyor. Gemilerin durdurulmasına, gemilerdeki yüklere de el konularak satılmasına, elde edilen gelirin de Ukrayna'ya Nazi rejimini güçlendirmek için verilmesine izin verildi".

‘GEMİLER HEDEF ALINACAK’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in buna karşılık verileceğini bildirdiğine dikkat çeken Lavrov, "Hedefleri kendimiz belirleyeceğiz. Soygunculuk ve korsanlığı resmi politika olarak ilan eden ülkelerin çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren gemiler hedef alınacak" dedi.

‘SAVUNMA BAKANLIĞINA TALİMAT VERDİM’

Rusya Devlet Başkanı Putin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda gemilerimize el koymayı ve bizden çaldıkları malları satmayı bile planlıyorlar. Bu elbette korsanlık ve soygundan başka bir şey değil. Bu uygulama hayata geçirilmeye başlanırsa, buna karşılık vermek zorunda kalacağız. Buna uygun gördüğümüz yerde karşılık vereceğiz. Bu konuda Rusya Savunma Bakanlığına talimat verdim" ifadelerini kullanmıştı.