Moskova'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) dışişleri, savunma ve güvenlik konseyleri sekreterleri komitesinin ortak toplantısına katılan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, programın ardından KGAÖ Genel Sekreteri Taalatbek Masadıkov ile basın toplantısı gerçekleştirdi.

'BÖLGESEL GÜVENLİK SİSTEMİ ELE ALINDI'

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında başlayan üçlü müzakerelere de değinen Lavrov, görüşmelerde ABD'nin girişimiyle gelecekte kurulabilecek bölgesel güvenlik sisteminin ele alındığını belirtti.

Rus Bakan, öncelikle bölgesel güvenlik düzeninin temel şartlarının belirlenmesi, ardından Rusya-Ukrayna arasındaki sorunların çözümüne geçilmesi fikrini destekledi. Lavrov, "Gelecekteki güvenlik sisteminin net parametrelerini belirledikten sonra Rusya ile Ukrayna arasındaki meselenin çözümüne geçme fikri son derece makul" değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA'NIN ATEŞKES ÇAĞRISINI REDDETTİ

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'da öncelikle ateşkes ilan edilmesi yönündeki taleplerini eleştiren Lavrov, bu yaklaşımın geçmişte de gündeme geldiğini söyledi. Ateşkesin Ukrayna'nın askeri kapasitesini yeniden toparlamasına hizmet edeceğini ileri süren Lavrov, "Bu, eski bir mantık. Bu, Ukrayna'ya zaman kazandırmak ve kayıpları telafi etmek için yapılıyor. Bunu kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Avrupalı temsilcilerin de Abu Dabi'ye gittiğini belirten Lavrov, ABD'nin Rus heyetiyle görüşmelere başlamadan önce Ukraynalı ve Avrupalı yetkililerle temas kuracağını bildirdiğini aktardı.

'VERİMLİ BİR YÖNTEM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Avrupa temsilcilerinin müzakerelere katkı sağlayabileceği yönündeki beklentilere mesafeli yaklaşan Lavrov, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Abu Dabi'ye kadar gitmişler, otelde otursunlar. Amerikalılar, heyetimizle müzakerelere başlamadan önce Ukraynalılar ve Avrupalılarla görüşmeler yapacaklarını bildirdi. Bunu herhalde onların iyimser ruh halinden ve kalıcı barışa yönelik kararlılıklarından güç almak için yapacaklar. Bunun verimli bir çalışma yöntemi olduğunu düşünmüyorum. Müzakerelere katkı sağlayacaklarını düşünen Amerikalıların istedikleri şahıslarla görüşmelerine engel olamayız ve olmak da istemeyiz."