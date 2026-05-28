Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev Kiev’deki Avrupa Birliği diplomatlarını açıkça tehdit etti.

Kremlin Pazartesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e büyük bir saldırı gerçekleştireceğini duyurdu ve tüm AB'li diplomatları Başkenti terk etmeye çağırdı.

Salı sabahı X platformunda bir paylaşım yapan Medvedev Avrupa Birliği'nin Rusya’nın uyarılarına rağmen Kiev’deki diplomatik varlığını değiştirmeden sürdüreceğini duyurmasını eleştirdi.

Rus lider elçileri hedef alarak "Görünüşe göre ellerinde fazladan diplomat var ve personel sayısını azaltmaya ihtiyaç duyuyorlar" yorumunu yaptı.

Ukrayna savunma sanayisine ve İHA üretim tesislerine yönelik büyük bir saldırı başlattığını duyuran Rusya Kiev'in tamamını hedef aldıklarını belirtti.

AB'DEN KINAMA GECİKMEDİ

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anitta Hipper ise düzenlediği basın toplantısında Rusya’nın sadece panik yaymaya çalıştığını söyleyerek bu tehditlere sert bir karşılık verdi.

Moskova'nın Ukrayna genelinde korku ve izolasyon yaratmak istediğini belirten sözcü "Bizim net bir mesajımız var ve bu hamle kesinlikle işe yaramayacak" dedi.

Hiçbir yere gitmeyeceklerini kaydeden Hipper AB’nin Kiev’deki operasyonlarını aynen sürdüreceğini ve bu tehditlerin sadece bir çaresizlik kokusu taşıdığını ifade etti.

Küresel diplomatik hareketlilik sürerken ABD Dışişleri Bakanlığı da önemli bir teması duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov pazartesi günü yaptıkları telefon görüşmesinde hem Ukrayna’daki çatışmayı hem de İran’daki savaşı masaya yatırdı.