Siluanov, başkent Moskova’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, kalkınmaya yönelik yeni stratejiler geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Geçen yıl etkisiz kalan varlıkların tanımlanmasına yönelik bir çalışma yaptıklarını aktaran Siluanov, “Büyük bir özelleştirme sürecine yönelik teklif hazırlayacağız. Bize göre özelleştirme konusunu 2025’te gündeme almak için iyi bir zamandayız.” dedi.

Siluanov, mahkeme kararıyla el koyulan şirketlere ilişkin de konuşarak, “Bu şirketlerin satışından yaklaşık 100 milyar ruble (yaklaşık 1,2 milyar dolar) gelir hedefliyoruz.” ifadesini kullandı.

Rusya’da Batılı ülkelere ait Danone ve Carlsberg gibi şirketlere, yaptırımlara yanıt olarak kayyum atanmıştı.