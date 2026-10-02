Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre Rus güçleri, Ukrayna birliklerinin ihtiyaçları doğrultusunda veri işleme ve internet sitelerinin barındırılması hizmetlerini sağlayan RX-Name veri merkezine saldırı düzenledi. Sputnik’te yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, saldırının Nikolayev'de gerçekleştirildiğini belirterek veri merkezinin Ukrayna ordusunun faaliyetleri kapsamında kullanıldığını öne sürdü.

KURU YÜK GEMİSİNİ HEDEF ALDI

Açıklamada, Odessa Limanı'na askeri malzeme taşıdığı iddia edilen bir kuru yük gemisinin de hedef alındığı ifade edildi.

KİEV'DEKİ ŞİRKETLER DE HEDEF OLMUŞTU

Rusya'nın açıklamasında, Ukrayna'nın iletişim ve internet altyapısına yönelik saldırıların son dönemde yoğunlaştığı belirtildi.

VERİ MERKEZLERİ DE HEDEF ALINDI

Bakanlık, son iki hafta içerisinde başkent Kiev'de Ukrtelekom, DreamLine, Omega Telecom, Kyivstar, Vodafone ve Datagroup şirketlerine ait olduğu belirtilen veri merkezlerinin de hedef alındığını bildirdi.

Rusya tarafı, söz konusu tesislerin Ukrayna ordusuna iletişim, internet ve veri hizmetleri sağladığını savunuyor.