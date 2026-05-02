Hindistan ve Rusya arasında 2018 yılında imzalanan stratejik savunma anlaşması kapsamında tedarik edilen S-400 Triumf hava savunma sistemlerinde kritik bir aşamaya geçildi. Beş bataryalık sevkiyat takviminin dördüncü ayağını oluşturan yeni sistemin, 18 Nisan’da tamamlanan teknik denetimlerin ardından Mayıs ortasında Hindistan’a ulaşması bekleniyor.

Pakistan sınırına yakın Rajasthan bölgesinde konuşlandırılacak olan bu bataryanın, Mayıs ayı sonu itibarıyla tam operasyonel kapasiteye ulaşması öngörülüyor.

Anlaşmanın son halkası olan beşinci sistemin teslimatı için 2026 yılının Kasım ayı hedeflenirken, bu bataryanın Çin sınırındaki "orta sektör" hattına yerleştirileceği belirtiliyor. Yeni Delhi yönetimi, küresel tedarik zincirindeki aksamalara rağmen 5,43 milyar dolarlık bu dev projeyi kararlılıkla sürdürürken, mevcut envanteri desteklemek adına ilave S-400 alımı için de resmi onay sürecini tamamladı.

SAHADA BAŞARILI ŞEKİLDE TEST EDİLDİ

Hava savunma sistemlerinin sahadaki etkinliği, 22 Nisan 2025’te gerçekleşen Pahalgam saldırısı sonrası başlatılan "Sindoor Operasyonu" ile test edildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin savunma mimarisindeki belirleyici rolünü övdüğü S-400 bataryalarının, Pakistan’a yönelik sınır ötesi operasyonlarda aktif görev aldığı ifade ediliyor.

Açık kaynak verilerine göre operasyon sırasında 11 adet uzun menzilli füze ateşlenirken; bu angajmanlarda savaş uçakları ve AWACS gibi stratejik platformların hedef alındığı iddia ediliyor. Ancak bölgedeki askeri hareketlilikte kayıplara dair taraflardan çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

280 ADET FÜZE TEDARİK EDECEKLER

Operasyonel süreçte harcanan mühimmatın yerine konması ve stokların güçlendirilmesi amacıyla Hindistan, 280 adet yeni kısa ve uzun menzilli füze tedarik etme kararı aldı. Bu hamle, yüksek yoğunluklu savaş senaryolarına hazırlık olarak değerlendiriliyor. Ayrıca savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltmak isteyen Yeni Delhi, S-400 sistemlerinin Bakım, Onarım ve Revizyon (MRO) işlemlerini teknoloji transferi yoluyla özel sektör üzerinden yürütmeyi planlıyor.