Rusya'ya ait Shahed tipi insansız hava aracı, Çernobil yakınlarında kullanılmış nükleer yakıt depolama tesisine ait bir binayı hedef aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gerçekleşen saldırının ardından yaptığı açıklamada, radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış tespit edilmediğini ancak kritik bir nükleer altyapının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Zelenskiy, saldırının Rusya'nın "artan pervasızlığını" gösterdiğini savundu.

‘RADYOAKTİF ATIK KONTEYNERİ İÇERMİYORDU’

Saldırının hedefindeki yapı, Çernobil Nükleer Santrali'ne yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunan Merkezi Kullanılmış Nükleer Yakıt Depolama Tesisi'nin kabul binası olarak kullanılıyordu. Yetkililer, binanın saldırı sırasında radyoaktif atık konteynerleri içermediğini belirtti.

‘RADYASYON SEVİYESİ NORMAL SINIRLARDA’

Saldırının ardından yaklaşık 40 metrekarelik alanda yangın çıktığı, ekiplerin kısa sürede alevleri kontrol altına aldığı açıklandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, Ukrayna'nın devlet nükleer enerji şirketi Energoatom, tesisteki radyasyon seviyelerinin normal sınırlar içinde kaldığını duyurdu.

‘TEHDİTLER SİSTEMATİK ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLÜYOR’

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da yaptığı açıklamada, Rusya'nın daha önce de nükleer tesisleri tehlikeye atan eylemlerde bulunduğunu öne sürerek, "Nükleer şantaj ve nükleer güvenliğe yönelik tehditler sistematik şekilde sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.

UZMANLAR BÖLGEYE GİDİYOR

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ise saldırının tesiste önemli hasara yol açtığını ancak bölgede radyasyon seviyelerinde herhangi bir anormallik tespit edilmediğini açıkladı. Kurumun uzmanlarının inceleme yapmak üzere bölgeye gitmeye hazırlandığı belirtildi.

KREMLİN SALDIRI MESAJI VERMİŞTİ

Öte yandan saldırı, Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı olarak uzun menzilli hava operasyonlarını yoğunlaştırdığı bir dönemde gerçekleşti. Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 500 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıklarken, Kremlin daha önce Ukrayna'daki "karar alma merkezleri" dahil kritik hedeflere yönelik saldırıları artırabileceği mesajını vermişti.

SUÇLAMALAR YENİ DEĞİL

Moskova yönetimi, Çernobil yakınındaki tesise yönelik saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak iki ülke arasında nükleer tesislerin hedef alınmasına ilişkin suçlamalar yeni değil. Şubat 2025'te de Çernobil'deki hasarlı reaktörü örten koruyucu yapının bir Rus insansız hava aracı saldırısında zarar gördüğü iddia edilmiş, Rusya ise suçlamaları reddetmişti.

‘BİLİNÇLİ OLARAK TEHLİKEYE ATTIĞINI GÖSTERİYOR’

Energoatom tarafından yapılan açıklamada, "Nükleer altyapıya yönelik bu saldırı, Kremlin yönetiminin nükleer ve radyasyon güvenliğini bilinçli şekilde tehlikeye attığını bir kez daha ortaya koydu" denildi.

Savaşın başından bu yana taraflar, Rus kontrolündeki Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi olan Zaporizjya Nükleer Santrali çevresinde yaşanan saldırılar konusunda da birbirlerini suçlamayı sürdürüyor. Bu son olay, bölgedeki nükleer güvenlik risklerine ilişkin endişeleri yeniden artırdı.