Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

‘TERÖR SALDIRILARINDAN DOĞRUDAN SORUMLULAR’

Fransa, İngiltere ve Almanya'nın Ukrayna konusunda gerginliği kışkırttığının altını çizen Zaharova, "Londra ve Paris, Ukraynalılara bazı askeri sistemleri devretme kararı alarak topraklarımıza düzenlenen saldırılar konusunda kendilerini aklamaya çalışıyor. Bu, işe yaramayacak. Paris, Londra, Berlin ve diğer ülkeler, terör saldırılarından doğrudan sorumlu” ifadelerini kullandı.

‘SEYİR FÜZELERİ SEVK EDİYOR’

İngiltere'nin 2023'ten itibaren Ukrayna'ya "Storm Shadow" (Fırtına Gölgesi) seyir füzelerini sevk ettiğini dile getiren Zaharova, Londra'nın, bu füzelerin üretimi için gerekli bilgileri Kiev'e sağlamayı planladığına dikkati çekti.

‘İNGİLİZ ASKERİ TESİSLERİ HEDEF ALINABİLİR’

Zaharova, Ukrayna ordusunun söz konusu füzelerle Rus topraklarına zaman zaman saldırılar düzenlediğine işaret ederek, "Ukrayna'nın Rus topraklarına İngiliz silahlarıyla düzenlediği saldırılara yanıt olarak Ukrayna'da ve ülke dışında bulunan İngiliz askeri tesisi ve teçhizatı hedef alınabilir. Ülkemizin sivil halkına karşı savaş suçu işleyenler, uygun şekilde cezalandırılacak" dedi.

‘SALDIRIDAN VAZGEÇİN’

İngiltere'nin Ukrayna'daki savaşta yer aldığını vurgulayan Zaharova, Londra yönetimine Rusya'ya karşı saldırgan yaklaşımdan vazgeçme çağrısında bulundu.