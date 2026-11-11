Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen KGAÖ Liderler Zirvesi'nde alınan kararları değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Life" haber portalına yaptığı açıklamada, Ermenistan'a yönelik yaptırım niteliğindeki düzenlemenin kabul edildiğini belirtti.

'OY KULLANMA VE ATAMA HAKLARI ELİNDEN ALINDI'

Peskov, "Konuyla ilgili karar alındı. Ermenistan'ın birkaç yıldır yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle KGAÖ'de oy kullanma ve üst düzey görevlere kendi temsilcilerini atama haklarının elinden alınması önerildi ve bu yönde karar alındı" ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN KGAÖ'YE DÖNMEYECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin bir süredir katılımını askıya aldığı KGAÖ ile ilgili ağustos ayında yaptığı açıklamada, örgüte yeniden katılmayı düşünmediklerini belirtmişti.

Paşinyan, "Önümüzdeki 5 yıl içinde KGAÖ'ye dönme planımız yok ve buradaki çalışmalarımızı yeniden etkinleştirmeyeceğiz. KGAÖ'nün, Ermenistan'ı örgütten çıkarma kararı alması beni memnun eder" değerlendirmesinde bulunmuştu.