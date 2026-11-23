Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Moskova Uluslararası Hukuk Dergisi için kaleme aldığı "Devlet Egemenliği ve Nükleer Silahlar: Ulusal Güvenliğin Sağlanmasının Uluslararası Hukuki Yönleri" başlıklı makalede, Rusya'nın nükleer saldırı değerlendirme süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medvedev, Ukrayna ve NATO ülkelerinin halihazırda Moskova'nın nükleer saldırı ihtimalini göz önünde bulundurduğu durumlar oluşturduğunu bildirdi.

Medvedev, makalesinde söz konusu duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Resmi olarak, birçok durumda bize toplu halde karşı çıkan taraflar (Ukrayna, NATO ülkeleri ve ittifak dışındaki bazı Batılı ülkeler), Rusya'nın nükleer saldırı başlatma ihtimalini değerlendirdiği durumları halihazırda yaratmış bulunuyor."

Bununla birlikte Moskova'nın böyle bir karar almadan önce verilecek yanıtın uğranılan zararla orantılı olup olmayacağına dair kapsamlı bir değerlendirme yaptığını aktaran Medvedev, nihai karar mekanizmasına dikkat çekti.

Medvedev, bu tür kararlar alınırken Rusya Devlet Başkanı'nın "her zaman tüm faktörlerin kapsamlı bir analizini ve fiilen verilen zarar ile misilleme önlemleri arasındaki orantılılığı esas aldığını" kaydetti.