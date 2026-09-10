Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’ya bağlı Komi Cumhuriyeti’nin başkenti Sıktıvkar’da haftalık basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Arktik bölgesindeki askeri hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zaharova, NATO ülkelerinin faaliyetleri nedeniyle bölgenin Rusya ile Batı arasındaki jeopolitik mücadelenin merkezlerinden biri haline geldiğini savundu.

Zaharova, NATO’nun Arktik’te askeri üstünlük sağlamaya yönelik adımlar attığını belirterek, Rusya’nın kuzey sınırlarına yakın bölgelerde kapsamlı askeri hazırlıklar yapıldığını öne sürdü.

“Uzun süreli çatışmaya hazırlanıyorlar”

NATO’nun düzenlediği tatbikatların ve askeri kapasiteyi artırmaya yönelik çalışmaların niteliğine dikkat çeken Zaharova, ittifakın yaklaşımında değişiklik yaşandığını iddia etti.

Zaharova, “NATO’nun askeri kapasitesini artırmaya yönelik planları, sınırlı caydırıcılıktan Rusya ile potansiyel olarak uzun süreli bir çatışmaya hazırlık aşamasına geçildiğine işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Arktik’teki askeri faaliyetlerin Rusya’nın güvenliğine yönelik doğrudan tehdit oluşturduğunu savunan Zaharova, Moskova’nın karşılık vermeye hazır olduğunu belirtti.

“Tüm askeri teknik araçlarımızı kullanmaya hazırız”

Zaharova, açıklamasında Rusya’nın tehdit olarak değerlendirdiği gelişmelere karşı askeri seçenekleri kullanabileceği mesajını verdi.

Rus sözcü, “Rusya, gerektiğinde tehditleri ortadan kaldırmak için tüm askeri teknik araçlarını kullanmaya hazır” dedi.

Zelenskiy’ye “hava terörü” suçlaması

Zaharova, açıklamalarında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin daha önce Rus sivil havacılığına yönelik yaptığı açıklamalara da değindi.

Zelenskiy’nin Rusya’nın sivil havacılığına yönelik tehditlerde bulunduğunu öne süren Zaharova, söz konusu açıklamaları “şantaj ve hava terörünün devlet düzeyinde meşrulaştırılması” olarak nitelendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu tutumu destekleyen ülkelerin ise “Kiev’in suç ortağı” olduğunu savundu.

Tahıl Koridoru anlaşması açıklaması

Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na yeniden dönülmesinin kabul edilemez olduğuna yönelik açıklamasını da değerlendirdi.