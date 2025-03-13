Başkent Moskova'da konuşan Zaharova terör örgütünün silah bırakmasının barış ortamına katkı sağlayacağını ifade etti.

"HER GİRİŞİM MEMNUNİYETLE KARŞILANIR"

Zaharova, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıya ilişkin ise "Ülkede ve genel olarak bölgede şiddetin düşürülmesine, mevcut sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesi amacıyla güven ortamının oluşturulmasına yönelik her türlü adım ve girişimler memnuniyetle karşılanabilir. Bunun, barışı sağlayacağını, istikrar ve güvenliği güçlendireceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"YABANCI ASKERLER KABUL EDİLEMEZ"

Avrupa'nın Ukrayna'ya barış güçleri gönderme niyetinde olduğunu belirten Zaharova, ABD'nin bu konuya mesafeli olduğuna işaret etti.

Zaharova, "Ukrayna'da yabancı askeri birlikler ile üslerin herhangi bir bayrak altında konuşlandırılması kesinlikle kabul edilemez. Bu, söz konusu ülkelerin Rusya ile doğrudan savaşması anlamına gelecek. Buna karşı elimizdeki tüm araçlarla tepki göstereceğiz. Bu, durumun gerginleşmesine yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.