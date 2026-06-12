Ukrayna Ulusal Polis Şefi Ivan Vyhivskyi, Rusya'nın Ukraynalı askerleri hedef almak amacıyla genç kadınları kullandığını öne sürdü. Yetkililere göre, mesajlaşma uygulamaları üzerinden ulaşılan kadınlar, para karşılığında askerlerle yakınlık kurmaya yönlendiriliyor ve ardından ölümcül planların parçası haline getiriliyor.

UKRAYNA VATANDAŞLARI ÜZERİNDEN

Ukrayna basınına konuşan Vyhivskyi, yıl başından bu yana Telegram üzerinden organize edildiği iddia edilen altı ayrı kiralık cinayet vakasının tespit edildiğini, bunlardan birinin ise güvenlik güçleri tarafından engellendiğini açıkladı. Polis şefi, söz konusu olayların Rusya'nın özel servisleri tarafından planlandığını ve Ukrayna vatandaşları aracılığıyla hayata geçirilmeye çalışıldığını savundu.

MASRAFLARI ORGANİZATÖRLER KARŞILIYOR

İddialara göre Rusya bağlantılı kişiler, genç kadınlara mesajlaşma platformları üzerinden ulaşarak kolay para teklif ediyor. Daha sonra bu kişilerden, tanışma ve flört uygulamalarında Ukraynalı askerlerle iletişim kurmaları isteniyor. Buluşmalar için kiralanan dairelerin masraflarının da organizatörler tarafından karşılandığı öne sürülüyor.

Ukrayna polisinin aktardığı bilgilere göre planın en kritik aşamasında, askerlerin içeceklerine yüksek dozda metadon karıştırılması yer alıyor. Sentetik bir opioid olan metadonun aşırı miktarda alınması ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

17 YAŞINDAKİ KIZ GÖZALTINA ALINDI

Gündeme gelen olaylardan birinde, Zhytomyr bölgesinde bir askerin zehirlenerek öldürülmesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 17 yaşındaki bir kız gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında genç kızın Telegram üzerinden kendisini Rus güvenlik servisleriyle bağlantılı olduğu düşünülen bir kişiyle iletişim kurduğu öne sürüldü.

Polis tarafından yapılan açıklamada, şüpheliye kristal yapıda bir madde içeren paket gönderildiği, ilk incelemelere göre bu maddenin metadon olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

İHANET SUÇLAMASIYLA İŞLEM YAPILDI

Rusya'nın iç istihbarat kurumu FSB ise suçlamalara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Savaşın başladığı günden bu yana Moskova ve Kiev yönetimleri, birbirlerini karşı tarafın vatandaşlarını sabotaj, kundaklama ve suikast eylemleri için kullanmakla suçluyor.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin verilerine göre ise savaş sürecinde kundakçılık, sabotaj ve terör faaliyetleri kapsamında vatana ihanet suçlamasıyla 1.100'den fazla Ukrayna vatandaşı hakkında işlem yapıldı.