Özbekistan Savunma Bakanlığı, hava kuvvetleri envanterine Çin yapımı J-10CE savaş uçaklarının dahil edildiğini resmen duyurdu. Bakanlık tarafından 30 Ağustos'ta "Ülkenin hava sahasını koruyan modern savaş uçakları" başlığıyla yayımlanan görüntülerde uçakların uçuş ve iniş anları yer alırken, devlet televizyonu O'zbekiston 24'ün 35. bağımsızlık yıldönümü kutlamaları kapsamında yayınladığı çekimlerde en az altı J-10CE'nin yer aldığı gözlendi.

Resmî makamlar teslim alınan uçak sayısını henüz açıklamasa da askeri kaynaklar Taşkent yönetiminin Çinli üretici Chengdu Aircraft Corporation ile 24 adetlik bir sipariş paketi üzerinde uzlaştığını değerlendiriyor.

Söz konusu tedarik, Özbekistan'ın Savunma Bakanı Tümgeneral Şuhrat Halmuhammedov idaresinde Çin ile yürüttüğü bir yılı aşkın müzakerelerin ve imzalanan çok yıllık anlaşmanın ardından gerçekleşti.

MOSKOVA'DA SES GELMEYİNCE DÜMENİ PEKİNE KIRDILAR

Daha önce 2017 ve 2019 yıllarında Rusya ile Su-30SM savaş uçaklarının alımı için masaya oturan Taşkent, Moskova'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle iç pazara odaklanması ve ihracat kapasitesinin düşmesi üzerine yönünü Pekin'e çevirdi. Böylelikle Özbekistan; Pakistan'dan sonra J-10CE platformunu envanterine katan ikinci ülke ve Orta Asya'daki ilk operatör unvanını kazandı.

BÖLGEDE CAYDIRICILIĞI ARTTI

Mayıs 2025'te Pakistan Hava Kuvvetleri bünyesinde Hindistan ile yaşanan hava çatışmalarında rüştünü ispatlayan J-10CE'lerin teslimatı, Özbekistan Hava Kuvvetleri için tarihi bir modernizasyon adımı olarak nitelendiriliyor. Hâlihazırda aktif envanterinde 12 adet MiG-29 ve 12 adet Su-25 barındıran, çok sayıda Su-27 ve Su-24'ü ise depoda tutan Özbek ordusu, daha önce Çin'den temin ettiği FD-2000 hava savunma sistemlerinin ardından bu yeni savaş uçaklarıyla bölgedeki caydırıcılığını önemli ölçüde pekiştirmiş oldu.