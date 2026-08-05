Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine gerçekleştirdiği hava saldırılarında 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Acil Durum Servisi yetkilileri tarafından Telegram üzerinden yapılan açıklamada, saldırılarda çok sayıda deponun hasar gördüğü aktarıldı.

Yaklaşık 3 milyon nüfuslu başkent genelinde hava saldırısı uyarılarının bir saatten fazla sürdüğü ve gece yarısından sonra başlayan bombardımanda 7 noktanın vurulduğu kaydedildi.

BİNALAR ALEV ALEV

Saldırılarda Kiev kent merkezi sınırları içinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı ve çeşitli binaların hasar gördüğü açıklandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, yaralananlar arasında bir ambulans şoförünün de bulunduğunu ve 4 kişinin durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Kent merkezine yakın bir noktada yıkılan deponun enkazından iki kişinin çıkarıldığını belirten Kliçko, hala enkaz altında kalanların olabileceğini ve arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

AMONYAK SIZINTISI ÖLÜMLERE YOL AÇTI

Saldırıların depolarda yangınlara yol açtığını aktaran Kliçko, 20 katlı bir konutta yangın çıktığına dair ilk haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Şehrin dış kesimlerinde büyük bir yangının meydana geldiği ve düşen bir füzenin kalıntılarının bir yerleşim binasının yanına düştüğü belirtildi.

Kiev Askeri Yönetimi ise bombardımanın kentin bir bölümünde amonyak sızıntısına yol açtığını ve acil durum ekiplerinin sızıntıyı kontrol altına almak için müdahalede bulunduğunu duyurdu.

RUSYA'NIN İNTİKAMI

Çarşamba günü açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev ve çevresindeki lojistik ve tedarik merkezlerinin askeri amaçlarla kullanıldığını öne sürerek bu noktaların hedef alındığını doğruladı.

Öte yandan Ukrayna'nın da Rusya sınırları içinde yer alan çevrim içi perakende şirketi Wildberries'e ait bir lojistik merkezini vurduğu aktarıldı.

Reuters, sahadan gelen tüm raporların bağımsız olarak doğrulanamadığını kaydederken, Şubat 2022'de Rusya'nın geniş çaplı işgaliyle başlayan savaşta her iki taraf da sivilleri doğrudan hedef aldıkları yönündeki iddiaları reddetmeye devam ediyor.