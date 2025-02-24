Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna - Rusya savaşında bir arabulucu olarak rol oynayan Türkiye'nin bu süreçteki katkılarını görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Aynı gün ise Suriye Dışişleri Bakanı Asad Hasan el Şeybani'nin de Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan Reuters'a konuşan bir kaynak, Türkiye’nin savaşın başlamasından aylar sonra Rusya ile Ukrayna arasındaki ilk müzakerelere ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Önümüzdeki dönemde bu rolü üstlenmeye hazırız" dedi. Lavrov’un ziyareti, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan savaşın üçüncü yıl dönümüne denk geliyor.

AYNI GÜN ŞEYBANİ GELİYOR

Suriye Dışişleri Bakanı Asad Hasan el Şeybani'ni, Lavrov'la aynı gün Dışişleri Bakanı Fidan'la görüşmek üzere Pazartesi günü Ankara'yı ziyaret edeceği duyuruldu.

Ziyaret, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un Fidan ile Türkiye'nin başkentinde görüşmelerde bulunacağı döneme denk geliyor.

Görüşmelerin ne üzere olacağı bilinmiyor. Ancak Rusya'nın, Suriye'deki Tartus ve Hmeymim askeri üslerinde varlığını tutmak istediği bir dönemde gerçekleşen bu olası üçlü görüşmelerde Türkiye'nin bölgede önemli bir belirleyici olarak dikkat çekiyor.

LAVROV VE FİDAN GÖRÜŞECEK

Lavrov’un, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapacağı görüşmelerde Gazze’deki ateşkes ve Suriye’deki durum da gündemde olacak.

Türk yetkili, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne verdiği önemi vurgulayacağını ve "terörist unsurların bölgeden temizlenmesi gerektiği" mesajını yineleyeceğini belirtti.

İsimsiz Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Lavrov ile yapılacak görüşmelerde diplomatik çabalarla "adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için atılacak adımları, ABD ile Rusya arasındaki son temasları ve Türkiye’nin süreçteki olası katkıları" üzerinde durulacağını söyledi.

TÜRKİYE, İKİ DÜŞMAN ARASINDA

Geçtiğimiz hafta ABD ve Rus yetkililer Riyad’da bir araya gelerek Ukrayna - Rusya savaşının sonlanması için görüşmeleri gerçekleştirdi.

Ukraynalı yetkililerin katılmadığı bu görüşmelerle aynı gün, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştu.

Zelenski, Türkiye ziyaretinde ABD'nin Ukrayna'yı barış masasına almadan hareket etmesini eleştirmiş ve Türkiye'yi Ukrayna'daki barış için katkılarını övmüştü. Pazar günü ise Zelenski, "Türkiye, Ukrayna için önemli bir güvenlik garantörüdür" açıklamasını yaptı.