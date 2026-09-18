Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki savaşın son bir haftasına ilişkin bilançosunu açıkladı.

'12 KURU YÜK GEMİSİ, 2 RO-RO GEMİSİ'

Bakanlığın açıklamasına göre Rus ordusu, söz konusu dönemde Ukrayna’nın askeri sanayi tesislerinin yanı sıra yakıt, enerji, lojistik ve demiryolu altyapısı ile limanlarını hedef aldı. Saldırılarda Ukrayna ordusuna hizmet verdiği belirtilen 12 kuru yük gemisi, 2 Ro-Ro gemisi, 1 tanker ve 1 römorkörün vurulduğu öne sürüldü.

'10 YERLEŞİM YERİNİ ELE GEÇİRDİK'

Açıklamada, Rus birliklerinin cephenin farklı noktalarında ilerleme sağladığı savunularak, son bir haftada 10 yerleşim yerinin ele geçirildiği belirtildi.

Rus Savunma Bakanlığı, Harkiv bölgesindeki Çernyakov, Şirokoye, Şevçenkovo, Olhatovka ve Malaya Volçya ile Zaporijya bölgesindeki Novoandreyevka ve Rozovka'nın yanı sıra Donetsk bölgesindeki Veseloye, Verolyubovka ve Zolotoy Kolodez'in kontrol altına alındığını duyurdu.

'5 BİN 700 İHA İMHA EDİLDİ'

Bakanlık ayrıca aynı dönemde 44 güdümlü hava bombası, HIMARS sistemlerinden 8 füze ve yaklaşık 5 bin 700 İHA’nın imha edildiğini ileri sürdü.