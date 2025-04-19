Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan ile 21 Nisan arasını kapsayacak.

Yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Putin Paskalya barışı ilan etti. Bugün saat 18.00'den itibaren 21 Nisan gece yarısına kadar Ukrayna'da tüm çatışmaları durdurulacak' ifadeleri kullanıldı.

'OPERASYONLARIN DURMASINI EMREDİYORUM'

Putin görüşmede, "Rus tarafı, bugün saat 18.00'dan itibaren pazartesi gece yarısına kadar Paskalya ateşkesi ilan ediyor. Bu süre zarfında tüm askeri operasyonların durdurulmasını emrediyorum. Ukrayna tarafının da bizi örnek almasını bekliyoruz. Aynı zamanda birliklerimiz, düşmanın muhtemel ateşkes ihlallerini ve provokasyonlarını, saldırgan eylemlerini püskürtmeye hazır olmalı" şeklinde konuştu.

"Kursk bölgesinin büyük bir bölümü kurtarıldı"

Genelkurmay Başkanı Gerasimov ise görüşmede, Rusya'nın Kursk bölgesinin büyük bölümünün Ukrayna askerlerinden kurtarıldığını ifade etti.

Gerasimov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin işgal ettiği Kursk topraklarının büyük kısmı artık kurtarıldı. Bu bin 260 kilometrekare, yüzde 99.5'e denk geliyor" dedi.