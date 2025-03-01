Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin TürkAkım boru hattının kompresör istasyonuna saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Bakanlık, hava savunma sistemlerinin tüm İHA’ları istasyona ulaşmadan güvenli bir mesafede imha ettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- 28 Şubat gecesi, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski’nin Washington ziyareti sırasında, Kiev rejimi Avrupa ülkelerine gaz tedarikini durdurma amacıyla 'Russkaya' kompresör istasyonunun altyapısına üç sabit kanatlı insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulundu. Söz konusu istasyon, Krasnodar Krayı’ndaki Gay-Kodzor yerleşiminde bulunuyor ve 'TürkAkım' boru hattı üzerinden gaz akışını sağlıyor.
Hava savunma sistemlerinin tüm İHA’ları istasyona ulaşmadan güvenli bir mesafede imha ettiği belirtilen açıklamada, istasyonun normal işleyişine devam ettiği kaydedildi.