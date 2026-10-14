Yetkililerin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Rusya'nın gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de üç kişi yaşamını yitirdi, yüz binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gerçekleştirilen saldırıyı ABD Başkanı Donald Trump'ın barış çabalarına yönelik "göze batan bir saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Saatler süren füze ve insansız hava aracı saldırılarının öncelikli olarak Kiev ile ülkenin en büyük ikinci kenti Harkiv'i hedef aldığını aktaran Zelenski, 30 enerji tesisinin hasar gördüğünü ve en az 600 bin kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Ukrayna Başbakanı Sergii Koretskyi ise çarşamba günkü saldırıların ülke genelindeki beş bölgede yer alan devlet demiryolu tesislerini de hedef aldığını bildirdi.

ELEKTRİK TESİSLERİ HEDEFTE

Rusya Savunma Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, diğer hedeflerin yanı sıra Kiev ve çevresindeki dört, Harkiv'deki iki elektrik santralinin vurulduğunu kaydetti.

Ukrayna makamları ise saldırıda fırlatılan 39 füzeden yalnızca dördünün düşürülebildiğini rapor etti.

Ortaya çıkan bu tablo, mühimmat sıkıntısı çeken Kiev'in hızlı balistik füzelere ve jet motorlu insansız hava araçlarına karşı zayıflayan hava savunmasını ortaya koydu.

Savaş alanında zorlanan Rusya'nın kış mevsimi öncesinde kentlere yönelik saldırılarını artırması, ülke genelinde kapsamlı elektrik ve ısınma kesintileri yaşanacağına dair endişeleri tırmandırdı.

Saldırının diplomatik yansımalarını değerlendiren Zelenski, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Saldırı tamamen kasıtlıydı ve ölçeği itibarıyla gösteri niteliğindeydi – Rusya daha önce ABD'ye karşı hiçbir zaman böylesine göze batan bir saygısızlık göstermemişti. Rusya, Amerikan Başkanı'nın açıklamalarını güçlü bulmuyor."

ABD'NİN TEHDİDİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Siyasi açıdan hassas yakıt fiyatlarını düşürme amacıyla geçtiğimiz hafta Rus dizeline yönelik yaptırımları kaldıran ABD Başkanı Trump ise her iki tarafın enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurma konusunda mutabık kaldığını iddia etmiş; ancak bu durum ne Moskova ne de Kiev tarafından teyit edilmişti.

Ukrayna, son aylarda Rus petrol rafinerileri ile lojistik merkezlerine yönelik karşı saldırılarını artırmıştı. Ancak bu saldırılara Trump engeli geldi.

Trump ise İran'a karşı yürüttüğü savaşın küresel arzı aksatmasıyla rekor kıran yakıt ve özellikle dizel fiyatlarındaki artıştan Kiev'in rafinerilere yönelik saldırılarını sorumlu tutuyor.

ABD, rafinerilere yönelik saldırıların kesilmemesi halinde Ukrayna'ya sağlanan erken uyarı amaçlı füze istihbaratını kesme tehdidinde bulundu.

Zelenski daha önce başkente yapılan bir gece saldırısı öncesinde Batılı ortaklardan uyarı almadıklarını belirtirken, Trump salı günü Washington'ın istihbarat paylaşımını sürdürdüğünü ifade etti.