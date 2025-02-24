Tsivilyev, başkent Moskova'da Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yeni yaptırımlarını değerlendirdi.

Batılı çok sayıda enerji şirketinin Rusya'ya dönmek istediğine işaret eden Tsivilyev, "Ancak kendilerine yaptırım uygulanmasından korkuyorlar. Eğer yaptırımlar kalkarsa çok sayıda şirket pazarımıza döner." diye konuştu.

Rusya'nın Batılı şirketlerin dönmesi halinde teknolojik bağımsızlığını kaybedip kaybetmeyeceğine yönelik bir soruyu yanıtlayan Tsivilyev, "Artık kaybetmeyiz. Bilim insanlarımız ve biz bu duruma güvenilemeyeceğini ve kendi güvenliğimizi düşünmemiz gerektiğini anladık." dedi.

Yaptırımların Rus enerji sektöründeki olası etkilerini de değerlendiren Tsivilyev, "Yaptırımlarla başa çıkmayı öğrendik. Bize karşı uygulanan her tedbire karşı biz de karşılık geliştiriyoruz. Hiçbir yaptırım bizi durduramaz." ifadelerini kullandı.

Tsivilyev, yaptırımlar öncesinde yabancı teknolojilerin ve ekipmanların Rusya'da önemli role sahip olduğuna işaret ederek, "Bize tüm bu teknolojilere erişimi kapattıklarında, her şeyi kendimiz geliştirmek zorunda kaldık ve şimdi teknolojik egemenliğimiz hakkında güvende hissedebiliriz." dedi.

AB, Rusya'nın enerji, ulaşım, ticaret, finans ve bankacılık sektörleri ile Rus gölge filosunu hedef alan yeni yaptırımları uygulamada anlaştığını bugün duyurdu.