Rusya Federal Tüketici Hakları Koruma ve İnsan Sağlığı Kurumundan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, Ermenistan’daki balık işleme tesisleri ve alabalık üretim çiftliklerine yönelik denetim yapıldığı belirtildi. Denetim sonuçlarının "tatmin edici bulunmadığı" ifadesine yer verilen açıklamada, “İşletmelerin yüzde 50’si denetimi reddederken yalnızca iki işletme denetimden geçti.” denildi. Açıklamada, “Ermenistan tarafının, 2 Haziran 2026’dan itibaren denetimden geçen iki işletme hariç, tüm şirketlerinden Rus alıcılara gönderilecek canlı balık ve balık ürünlerine yönelik veterinerlik sertifikasyonunu durdurması gerekiyor." ifadesine yer verildi. Rusya, son dönemde Ermenistan'dan çiçek, sebze ve meyve ithalatına kısıtlamalar getirirken iki ülke yetkililerinin karşılıklı eleştirel açıklamaları dikkati çekiyordu. Son olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Avrupa Birliği’ne girmesi halinde, Rus pazarına gönderdiği ürünler için Avrasya Ekonomik Birliği standartlarının geçerli olmayacağını bildirmişti.

