Uluslararası kamuoyunda "Rus NATO'su" olarak da nitelendirilen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) liderleri, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen zirvede kritik kararlara imza attı.

Zirvenin en dikkat çeken gelişmesi ise son yıllarda Moskova ile yaşadığı gerilimler nedeniyle örgütle bağlarını koparma noktasına gelen Ermenistan'a yönelik yaptırım kararı oldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, zirve sonrasında yaptığı açıklamada Ermenistan'ın KGAÖ içerisindeki oy hakkının ve örgütün üst düzey görevlerine temsilci atama yetkisinin elinden alındığını duyurdu.

Peskov, söz konusu kararın Erivan yönetiminin uzun süredir örgüte karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle tüzüğe uygun şekilde alındığını belirtti. 2024 yılında KGAÖ'deki katılımını dondurduğunu ilan eden Ermenistan, o tarihten bu yana örgüte ödemesi gereken üyelik aidatlarını da yatırmıyordu.

19 BELGE İMZALANDI

Moskova'daki zirvede bölgesel güvenlik ve terörle mücadele başlıkları da masaya yatırıldı. Liderler, 2030 yılına kadar geçerli olacak Terörle Mücadele Stratejisi'ni onaylarken, yayımlanan sonuç bildirgesinde uluslararası hukuk normları temelinde ve çifte standart olmaksızın teröre karşı geniş bir cephe oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca ticari gemilere yönelik hukuka aykırı el koyma girişimlerine karşı çıkılırken, üye ülkelerin sınırları yakınında tehdit oluşturacak şekilde silah konuşlandırılması sert bir dille kınandı.

Sonuç bildirgesiyle birlikte toplam 19 belgenin imzalandığı zirvede, Kolektif Hava Kuvvetleri'nin geliştirilmesi, biyolojik güvenlik sorunlarını araştıracak temel bir yapının kurulması ve parlamentolar arası işbirliğinin artırılması gibi kararlar da kabul edildi. Zirve sonunda örgütün 2027 yılı dönem başkanlığının Rusya'dan Tacikistan'a devredileceği açıklandı.

SOVYETLERİN DAĞILMASININ ARDINDAN KURULDU

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1992 yılında temelleri atılan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, eski Sovyet coğrafyasındaki müttefik ülkeler arasında askeri ve siyasi işbirliğini sağlamak amacıyla kurulmuş bir savunma ittifakıdır.

Rusya'nın liderliğinde Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve katılımını donduran Ermenistan'dan oluşan örgüt, üye ülkelerden birine yönelik dış saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayan ortak savunma maddesiyle biliniyor.