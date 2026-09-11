Rusya'nın farklı bölgelerinde 11 Eylül Cuma gecesi insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen yeni bir saldırı dalgası bildirildi.

Saratov bölgesindeki bir petrol rafinerisi ile Ozon lojistik merkezinde yangın çıkarken, Volgograd bölgesinde ise sanayi tesisleri ve sivil yerleşim alanları zarar gördü.

Rus haber ajanslarına göre, Saratov Petrol Rafinerisi'nde yangın meydana geldi.

Astra, Saratov'daki bir Ozon lojistik merkezinde de İHA saldırısı sonrası yangın çıktığını ve çalışanların tahliye edildiğini duyurdu.

Ozon'a ait depolar İHA saldırılarından sonra alevlere teslim oldu. Depolardaki yangınlar kilometrelerce öteden görüntülendi.

RUSYA'NIN YANAN DEPOLARLA İMTİHANI

Ozon şirketi, bölgedeki faaliyetlerinin geçici olarak sekteye uğrayacağını bildirdi.

Bölge valisi Busargin, sivil altyapının zarar gördüğü saldırıya ilişkin, "Tüm acil durum hizmetleri sahada çalışmaktadır. İlk raporlar can kaybı olmadığını göstermektedir" dedi.

Ukrayna İHA'larının Ağustos ayı sonundan itibaren hedef aldığı Ozon depoları kapsamında daha önce Samara, Rostov, Belgorod, Krasnodar Krayı, Başkurdistan ve Dağıstan'da toplam yedi merkez vurulmuştu.

Cuma sabahının erken saatlerinde Vali Roman Busargin, saat 02.00 sularında bölgede İHA tehdidi ilan ederek, "Savunma Bakanlığından İHA tehdidine ilişkin bilgi alınmıştır. Potansiyel tehlike alanlarında yerel olarak uyarı sistemleri devreye alınabilir. Tüm acil durum hizmetleri yüksek alarma geçirilmiştir" ifadesini kullandı.