Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde karşılıklı saldırılarla tırmanan savaş, yeniden en şiddetli dönemlerinden birine girdi. Ukrayna’nın Rus toprakları ve kritik tesislere yönelik İHA ve füze saldırılarının ardından Rusya geniş kapsamlı bir misilleme operasyonu başlattı.

KİEV’E PEŞ PEŞE HAVA SALDIRILARI

Rus ordusu, operasyon kapsamında başkent Kiev’de çok sayıda noktayı füze ve kamikaze İHA’larla hedef aldı. Konutlar, kamu binaları ve altyapı tesislerinin zarar gördüğü saldırıların ardından kentin birçok noktasından duman ve alevler yükseldi.

İlk belirlemelere göre saldırılarda ölü ve yaralılar bulunuyor. Kiev’de arama-kurtarma ve yangın söndürme ekiplerinin çalışmaları sürerken, kent genelinde hava saldırısı alarmı ve güvenlik önlemleri devam ediyor.