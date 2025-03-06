Reuters'ın haberine göre Rusya, ABD yaptırımları altındaki bir tankerle Suriye'ye dizel yakıt sevkiyatı yaptı. LSEG verilerine göre bu, on yıldan uzun süredir kaydedilen ilk doğrudan sevkiyat oldu.

Yükün nihai varış noktası belirsizliğini koruyor. Rusya'nın Suriye’de Hmeymim’de bir hava üssü ve Tartus’ta bir deniz üssü bulunuyor.

Bu üsler, Moskova’nın Orta Doğu ve Afrika’daki askeri varlığı açısından kritik önem taşıyor. Ancak Beşar Esad’ın geçen yıl aniden iktidardan düşmesiyle Rusya’nın bu üsler üzerindeki kontrolü tehdit altına girdi. Kremlin, bu üsleri elinde tutmak istediğini açıkladı.

Barbados bayraklı Prosperity adlı tanker, 8 Şubat’ta Rusya’nın Baltık limanı Primorsk’tan yaklaşık 37 bin ton düşük kükürtlü dizel yükledi.

Daha önce Gabon bayraklı NS Pride olarak bilinen gemi, Dubai merkezli Fornax Ship Management tarafından yönetiliyor. Tanker, Suriye'nin Banias limanı açıklarında demirlemiş durumda.

Fornax da ABD yaptırımları kapsamında bulunuyor. Şirketten konuya ilişkin açıklama gelmedi. Washington, Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya yönelik işgalinden bu yana ülkenin petrol ve doğalgaz gelirlerini sınırlamayı amaçlayan yaptırımlar uyguluyor.

Bu çerçevede 10 Ocak’ta Prosperity, yaptırım listesindeki 180 kadar tanker arasına eklendi. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık da 24 Şubat’ta benzer adımlar attı.

ABD, yaptırım programlarını ihlal edenlere yönelik sivil ve bazı durumlarda cezai yaptırımlar uyguluyor. Geçen yıl ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, Rusya ve Ukrayna ile ilgili yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle State Street Bank ile 7,45 milyon dolarlık bir uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

Aynı dönemde Washington, Suriye’ye yönelik enerji sektörü ve mali transferleri kapsayan altı aylık bir yaptırım muafiyeti ilan etti. Suriye Petrol Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili yorum yapmadı. Rusya Enerji Bakanlığı da herhangi bir açıklamada bulunmadı.

LSEG verilerine göre bu sevkiyat, Rusya’dan Suriye’ye en az 2013’ten bu yana yapılan ilk doğrudan dizel teslimatı oldu. Aynı zamanda Suriye, 20 bin ton LPG ithalatı için ihale açtı ve petrol tedariki arayışına girdi.

Suriye’nin en büyük tedarikçisi olan İran, Kasım ayından bu yana ülkeye ham petrol sevkiyatı yapmadı. Denizcilik analiz şirketi Kpler’in verilerine göre Suriye’deki iki petrol rafinerisi, Esad’ın devrilmesinin ardından faaliyetlerini durdurdu.