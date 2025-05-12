Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Avrupa'nın önde gelen liderlerini ağır uyuşturucu kullanmakla suçladı.

Zaharova, Telegram kanalından Pazar günü yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya muhalefet lideri Friedrich Merz’in Ukrayna ziyareti sırasında kokain kullandığını öne sürdü.

Sosyal medyada dolaşan, AFP logolu bir videoyu Telegeram kanalı üzerinde paylaşan Zaharova, gergin görünen Macron'un bir peçete içerisinde saklı kokaini sakladığı ve Alman Şansölyesi Merz'in de uyuşturucu almak için kullanılan aparatı sakladığını söyledi.

Söz konusu video, cuma günü Polonya’dan Ukrayna’ya giden trende çekildi. Üç lider, Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna’ya verdikleri desteği göstermek üzere Kiev’de bir dizi üst düzey temas gerçekleştirmişti.

'AVRUPA'YI BAĞIMLILAR YÖNETİYOR'

Tren yolculuğu, Batılı yetkililer için alışıldık bir rota olmayı sürdürüyor. Zaharova, trendeki masada beraber fotoğraf çektiren liderlerin yanındaki beyaz maddenin kokain olduğunu belirtti.

Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Fransız, İngiliz ve Alman kokain kullanıyor” ifadelerini kullanandı .

Diplomatların görüntüdeki torba ve kaşığı gazeteciler gelmeden önce kaldırmayı unuttuğunu yazdı.

Zaharova, mesajında yalnızca Avrupa liderlerine değil Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye de yüklendi.

Onu “istikrarsız bir kokain bağımlısı” olarak tanımladı. Daha da ileri giderek, “Avrupa’nın kaderi tamamen bağımlı insanların elinde” dedi.

'UYUŞTURUCU KULLANIMI NORMAL KARŞILANIYOR'

Rus sosyal medyası, daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin kokain kullandığını iddia etmiş ancak hiçbir kanıt sunmamıştı.

Paylaşımında, “Sanki Tanrı perdeyi aralayıp bu çürümüş manzarayı gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca ismini vermediği bir Batılı diplomatın, “Avrupalı liderler arasında uyuşturucu kullanımı normal karşılanıyor” dediğini ileri sürdü.

MACRON SESSİZ

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Macron, Starmer ve Merz cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ziyaretin ardından başlayan tartışma, diplomatik çevrelerde rahatsızlık yaratmaya devam ediyor.

Öne sürülen iddiaların doğruluğu henüz kanıtlanmış değil. Liderlerin sessizliğini ne zaman bozacağı ise merak konusu.