Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen esir takasında 270 Rus askeri ile 270 Ukraynalı asker karşılıklı serbest bırakıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, yazılı açıklamasında Ukrayna'dan 270 Rus askerinin alındığını, karşılığında Ukrayna ordusu mensubu 270 esir askerin teslim edildiğini bildirdi. Bakanlık, Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğunu ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığını kaydetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takas sonucunda 270 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını duyurdu. Zelenski, 5'i ölü olarak bilinen kişiler olmak üzere 9 Ukraynalı sivilin de ülkeye getirildiğini aktardı. Tüm esirlerin serbest bırakılması için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

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