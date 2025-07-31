İngiltere havaalanları aniden kilitlendi. On binlerce yolcu, havaalanlarında mahsur kaldı. Yetkililere göre "tüm uçuşlar, radar sisteminde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle geçici olarak durduruldu."

Görüntüler, bu hafta Rusya'daki benzer bir durumu hatırlattı. Rusya'nın en büyük havayolları şirketlerinden biri olan Aeroloft, siber saldırı sonucu kilitlenmiş ve yüzbinlerce Rus yolcu havalimanlarında mahsur kalmıştı.

SİBER SALDIRI MÜMKÜN

Tatil için yola çıkan binlerce İngiliz havalimanlarında saatlerce beklemek zorunda kaldı. Yetkililere göre sorun, Southampton’daki NATS kontrol merkezinde yaşandı.

Gökyüzüne kalkmaya hazır çok sayıda uçak pistte mahsur kaldı. Hava trafik kontrol hizmeti sağlayan kurum olan NATS, olayın yabancı bir saldırı ya da siber saldırı olma ihtimali olduğunu vurguladı.

Rusya'da yaşanan siber saldırı sonucu havalimanlarının kilitlenmesinin hemen ardından sonra gerçekleşen bu olay, büyük kargaşa yarattı.

YOLCULAR ENDİŞELİ

Yetkililer, sorunun radar sisteminden kaynaklandığını ve hızla yedek sisteme geçilerek giderildiğini belirtti.

Ancak sistem tam anlamıyla yeniden devreye girdiğinde, çoktan binlerce yolcu beş saate varan gecikmelerle karşı karşıya kalmıştı.

İngiltere'ye gelen ya da buradan kalkması planlanan 150’den fazla uçuş iptal edildi. Aylar öncesinden plan yapan tatilciler uçuşların iptal edilmesiyle büyük mağduriyet yaşadı. Kimileri sevdiklerinin düğünlerine yetişememe korkusuyla havalimanlarında kaldı.

İSTİFA ÇAĞRILARI BAŞLADI

Ryanair’in operasyon direktörü, yaşanan krizin ardından hava trafik kontrol şirketinin başındaki Martin Rolfe’un istifa etmesi çağrısında bulundu.

Ağustos 2023’te yaşanan benzer bir arıza nedeniyle 700 binden fazla yolcu etkilenmiş, 500’ün üzerinde uçuş iptal edilmişti.

O dönem, evden çalışan bir mühendisin müdahale edememesi nedeniyle kriz saatlerce sürmüştü. Bu yılın Mart ayında ise bir trafo merkezinde çıkan yangın Heathrow Havalimanı’nı kapatmış, 270 binden fazla yolcunun planı bozulmuştu.

Şimdi ise bazı yolcular geceyi havalimanlarında geçirmek ya da yüksek otel ücretlerini karşılamak zorunda kalıyor.