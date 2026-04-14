Rusya’nın devlet şirketi Rostec, dünyada savaşların işleyişini değiştiren kamikaze İHA'ların koordineli kullanımı için tasarlanan yeni bir teknolojinin testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Sistem, birden fazla İHA’nın tek bir birim olarak çalışmasını ve hedef verilerini gerçek zamanlı olarak otomatik olarak paylaşmasını sağlıyor.

Bu sistemde Rusya'nın kendi ürettiği yapay zeka sistemi, ölümcül bir görev üstleniyor. Şirkete göre, Supercam İHA'larını temel alan bir "sürü sistemi" yapay zeka ile kontrol ediliyor.

Yapay zeka ile çalışan bu sistem, geliştirilmiş uçak tipi seyir mühimmatları, fırlatma sistemleri ve bir mobil komuta merkezini içeriyor.

İHA SÜRÜLERİ GÖKLERİ SARACAK

Operasyonel konsept, grup koordinasyonu üzerine kurulu. Yapay zeka ile kontrol edilen bir İHA sürüsü belirli bir alanı devriye gezerek potansiyel hedefleri tarıyor.

Bir insansız hava aracı bir hedefi tespit ettiğinde, verileri grubun geri kalanına iletiyor; ardından bu bilgiler bir operatör tarafından doğrulanıyor.

Saldırı daha sonra toplu olarak gerçekleştiriliyor. Rostec, tek bir operatörün aynı anda on adede kadar kamikaze İHA'ya müdahale edebileceğini belirtti.

Dahası, sürüdeki bazı İHA'lar kendilerini hava savunma sistemlerine fırlatarak diğer İHA'ların üsleri ve araçları vurmasını da sağlayabiliyor.

Test sahasında yapılan denemeler sırasında, insansız hava araçları belirlenen tatbikat hedeflerini başarıyla vurdu.

ÖLÜMCÜL YAPAY ZEKA

İHA sürülerinin çalışmasını sağlayan sistemlerin çoğu otomatik. Yerleşik bir sinir ağı, hedef tanımayı gerçekleştiriyor ve grup içindeki rolleri dağıtıyor.

Yapay zeka, saldırı sırasını belirliyor, hangi insansız hava aracının hedef izlemeyi gerçekleştireceğini seçiyor ve son darbeyi indirecek İHA'ları da görevlendiriyor.

Rostec, testlerin devam edeceğini belirtti. Uzun vadede, bu teknolojinin düşman hava savunma sistemlerini aşmak ve karmaşık hedeflere yoğun saldırılar düzenlemek için kullanılması düşünülüyor.