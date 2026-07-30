Rus ordusunun Ukrayna genelinde düzenlediği geniş çaplı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında, aralarında çocukların da bulunduğu sekiz kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın gece boyunca ülke genelinde 70'ten fazla füze ve 280'den fazla İHA fırlattığını açıkladı.

Saldırılarda çok sayıda ev, sivil işletme ve altyapı tesisinin zarar gördüğü ya da yıkıldığı belirtildi.

Saldırılardan en ağır etkilenen bölgenin Kriviy Rih kentinin yakınları olduğu bildirildi. Yerel Savunma Konseyi Başkanı Oleksandr Vilkul, Raduşne köyünde bir eve balistik füze isabet etmesi sonucu 6 yaşında bir kız çocuğu ile 11 ve 17 yaşlarında iki erkek çocuğunun da aralarında yer aldığı altı kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ENKAZDAN İKİ ÇOCUK ÇIKTI

Bölgede iki müstakil evin tamamen yıkıldığı, 84 yaşında bir kadının hastaneye kaldırıldığı ve enkazdan iki çocuğun sağ çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Başkent Kiev'de Belediye Başkanı Vitali Kliçko, konut dışı binalarda çıkan yangınların ardından bir kişinin öldüğünü aktardı.

Poltava'da Nova Poşta şirketine ait bir posta terminaline düzenlenen saldırıda bir kişinin öldüğü duyurulurken, Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovıy ise konutların hasar gördüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını ve enkaz altında kalanlar olduğunu açıkladı.

ZELENSKİ'NİN DEDİĞİ ÇIKTI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırı öncesinde yaptığı açıklamada Rusya'nın büyük bir saldırıya hazırlandığı uyarısında bulunmuştu.

Hafta içinde Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Zelenski, balistik füzeleri engelleme kapasitesine sahip Patriot mühimmatının üretimi için lisans talebinde bulunduklarını belirtti.

Zelenski, hava savunma füzelerinin sağlanmasının doğrudan insan hayatını koruduğunu vurguladı.

Öte yandan Rusya tarafında ise Penza Bölge Valisi Oleg Melniçenko, Wildberries şirketine ait bir depoya gece saatlerinde düzenlenen saldırıda bir kişinin yaralandığını duyurdu.