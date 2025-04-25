Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev’i füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. En az 12 sivilin hayatını kaybettiği olay, bu yıl gerçekleşen en kanlı saldırı oldu.

Ukrayna yetkilileri, saldırıda 90 kişinin de yaralandığını bildirdi. Binaların yıkıldığını ve yangınlar çıktığını açıkladılar.

Kurtarma ekipleri, 12 saat sonra bile enkaz altından ceset çıkarmaya devam etti. Trump, saldırının zamanlamasını “gereksiz” ve “çok kötü” olarak niteledi. Truth Social üzerinden Putin’e tekrar seslendi. “KYIV’e yönelik Rus saldırılarından memnun değilim. Gereksiz ve çok kötü bir zamanlama. Vladimir, DUR! Her hafta 5000 asker ölüyor. Hadi barış anlaşmasını YAPALIM!” dedi.

Saldırıdan sonra, ormalde Rusya'ya son derece yumuşak bir dille hitap eden Trump, bu kez dilini sertleştirdi. Perşembe günü Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “Vladimir, DUR!” diye seslendi. Trump, yönetiminin Moskova’ya ciddi baskı uyguladığını belirtti.

ANLAŞMA AYLARDIR 'BİR İMZA UZAKTA'

Trump, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ve Kremlin’in önemli bir taviz verdiğini söyledi. Rusya’nın tüm ülkeyi ele geçirme hedefinden geri adım atmaya hazır olduğunu ifade etti.

“Önümüzdeki birkaç gün çok önemli olacak. Şu anda görüşmeler yapılıyor, bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. Bence çok yaklaştık,” diye konuştu.

Aynı gün CBS News’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da sürecin doğru yönde ilerlediğini söyledi, ancak “Kremlin için önemli olan bazı özel konular netleşmedi,” diye ekledi.

Bu 'özel konular' hakkında detay vermese de Lavrov'un, Rusya'da işgal ettiği bölgeler üzerindeki hakkının tanınmasından bahsettiği tahmin ediliyor.

Trump, Washington’ın yalnızca Moskova’ya değil, Kiev yönetimine de baskı yaptığını açıkladı. Beyaz Saray’daki açıklamaya katılan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, hafta sonu yeni görüşmelerin yapılacağını belirtti.

ABD'nin, Ukrayna ve Rusya’nın anlaşma yönünde daha somut adımlar atmasını beklediğini vurguladı. Trump’la Washington’da görüşen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna’nın anlaşma için yoğun çaba gösterdiğini belirtti.

“Artık masada bir anlaşma çerçevesi var ve bence Ukraynalılar bu sürece ciddi şekilde katılıyor. Top artık Rusların sahasında,” dedi.

RUSYA'YA AZAR, UKRAYNA'YA ŞAMAR

Putin’in bu çağrıya kulak vereceğine inandığını söyledi. Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy’ye ise daha sert bir dil kullandı.

Çarşamba günü, Kiev’in Kırım’daki Rus işgalini tanımayacağını yinelemesi üzerine Zelenski’yi azarladı. Beyaz Saray, ilerleme sağlanmazsa süreci sonlandırma tehdidinde bulundu.

Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Kırım’ı geri almasının çok zor olacağını ifade etti. Trump’ın özel temsilcisinin Cuma günü Putin’le yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Bu esnada füzelerle vurulan Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 13 farklı noktada kurtarma çalışmaları yürütüldü. Füze sonucu yıkılan binanın enkazının altından cep telefonu sesleri gelince kurtarma ekipleri ve arama köpekleri devreye girdi.

Acil servis ekipleri 40 ayrı yangına müdahale etti. Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, ölü sayısının 12 olduğunu açıkladı.

KUZEY KORE FÜZESİYLE VURDULAR

Rusya Savunma Bakanlığı saldırının gece boyunca sürdüğünü açıkladı. Açıklamada Ukrayna’nın savunma sanayi tesislerinin hedef alındığı belirtildi.

Hava, kara ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları kullanıldığı kaydedildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sivillerin hedef alınmadığını savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise X hesabından yaptığı paylaşımda saldırıda Kuzey Kore yapımı bir balistik füzenin kullanıldığını belirtti.

Açık kaynak uzmanların paylaşımlarına göre, Kuzey Kore'nin ürettiği KN-23 model olduğunu ve Kiev merkezinin batısındaki bir apartmana isabet ettiğini aktardı.

Zelenski, Telegram’da yaptığı açıklamada Rusya’nın hava saldırılarını karadaki yeni operasyonların önünü açmak için kullandığını öne sürdü.

Pokrovsk cephesinde yoğunlaşan kara saldırılarının püskürtüldüğünü söyledi. Ukrayna İçişleri Bakanı İhor Klymenko, sadece Kiev’in değil, ülkenin yedi farklı bölgesinin daha hedef alındığını açıkladı.

İkinci büyük şehir Harkiv’de, başkentin batısındaki Jitomir bölgesinde ve orta Ukrayna’da yer alan sanayi kenti Pavlohrad’da hasar tespit edildi.