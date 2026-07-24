Rusya Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 14'e indirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, ekonominin ikinci çeyrekte genel olarak ılımlı büyümesini sürdürdüğü, yaz aylarında fiyat artışları ve enflasyon beklentilerindeki yükselişin büyük ölçüde geçici faktörlerden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 14'e indirmeye karar verdi." ifadesine yer verildi.

Ekonominin ikinci çeyrekte ılımlı büyümesini sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, büyümenin ağırlıklı olarak tüketici talebinden kaynaklandığı, yılın ikinci yarısında tüketim artışının yavaşlayabileceği ve 2026 yılı büyüme tahmininin yüzde 0-1 aralığına düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, bankanın gelecek toplantılarda faiz kararlarını enflasyon, enflasyon beklentileri ile iç ve dış koşullardan kaynaklanan risklerin seyrine göre alacağı bildirildi.

Mevcut para politikası çerçevesinde yıllık enflasyonun 2026 sonunda yüzde 6-7 aralığında gerçekleşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, 2027’den itibaren enflasyonun hedef seviyeye dönmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, hane halkı, şirketler ve finans piyasası katılımcılarının enflasyon beklentilerinin yükseldiği, yüksek beklentilerin enflasyondaki kalıcı yavaşlamayı zorlaştırabileceği vurgulandı.

İş gücü piyasasındaki sıkılığın kademeli olarak azaldığı, işsizliğin tarihi düşük seviyelerde kalmayı sürdürdüğü belirtilen açıklamada, ücret artışlarının yavaşlamakla birlikte verimlilik artışının üzerinde seyretmeyi sürdürdüğü de kaydedildi.

Banka, Haziran 2025'te Eylül 2022'den bu yana ilk kez faiz indirerek oranı yüzde 21'den 20'ye çekmiş, sonraki indirimlerle politika faizini 2025 sonunda yüzde 15,5'e, Mart 2026'da yüzde 15'e ve geçen ay yüzde 14,25'e düşürmüştü.