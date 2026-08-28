İran savaşı sebebiyle silah stokları kritik seviyeye inen ABD'nin Orta Doğu'ya yönelen dikkatini fırsat bilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gözünü Avrupa'ya dikti.

Avrupalı istihbarat ajanslarına göre Rusya bu dönemde Baltık ülkelerine 'küçük çaplı' bir saldırı yapmayı planladı. Amaç, NATO'nun ve ABD'nin Rusya'ya karşı savaşma kararlılığını test etmekti.

Bu tehdit o kadar ciddiydi ki, CIA Direktörü John Ratcliffe’in bu hafta Rusya’ya gitti. Gezi, Beyaz Saray’daki bazı üst düzey yetkililerden ve askeri liderlerden dahi saklandığı ortaya çıktı.

Ratcliffe'in uyarısı ise açık ve netti: 'Eğer Avrupa'ya saldırırsan, ABD NATO'nun yardımına koşacak'

İRAN BASKISI

ABD’li yetkililer, Başkan Donald Trump’ın daha önce görevlendirdiği temsilcilerin Rusya-Ukrayna savaşını durdurma çabalarında sonuç alınamaması ve Moskova'nın saldırılarını tırmandırması üzerine Ratcliffe’i bizzat görevlendirdiğini aktardı.

Ratcliffe ayrıca, Washington’ın Tahran’a yönelik yaptırımları artırdığı bir dönemde Rusya’nın İran ile ekonomik ve güvenlik ilişkilerini sürdürmemesi yönünde baskı yaptı.

Gelişmelere ilişkin CIA yorum yapmaktan kaçınırken, Beyaz Saray Başkan Trump’ın açıklamalarına işaret etti.

Trump, muhafazakar radyo sunucusu Glenn Beck’e verdiği röportajda ziyareti "yarı rutin" olarak nitelendirdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in müttefiklere saldırmasından endişe duymadığını belirterek, "NATO topraklarına saldırmayacak" ifadesini kullandı.

AVRUPA DİKKATLE İZLİYOR

Letonya Başbakanı Andris Kulbergs sosyal medyada paylaştığı videoda, "Şu anda endişelenecek bir durum yok. Letonya'nın askeri tehdit seviyesi değişmedi. Letonya'ya yönelik doğrudan askeri işgal tehdidi riski şu anda düşük" değerlendirmesinde bulundu.

Ancak Avrupalı yetkililer, Rusya’nın İHA'lar, seyir füzeleri, siber saldırılar ve patlayıcı yüklü paketlerle hibrit bir savaş yürüttüğünü ve Kremlin'in ağır kayıpların ardından NATO'ya yönelik yeni saldırı planlarını revize ettiğini belirtiyor.

Trump, ikinci döneminde Ukrayna’daki savaşı bitirmeyi öncelik haline getirmişti. Daha önce özel temsilci Steve Witkoff, Jared Kushner, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Keith Kellogg çeşitli temaslarda bulunmuş, Trump geçen Ağustos ayında Alaska’da Putin ile bir zirve gerçekleştirmişti.

Eski ABD üst düzey istihbarat yetkilisi J.C. Lintzenich, Ratcliffe’in barış çabalarının Avrupa'nın güvenliğini aksatmayacağını bizzat ilettiğini söyleyerek, "Putin'in olağanüstü bir risk toleransı var ve gerilimi düşürmeyi zorlamak için gerilimi tırmandırmayı bile göze alabilir; ancak Rus devletini tehlikeye atabilecek adımlar atmak için zar atması muhtemel değil" dedi.