Rusya'nın Kuzeybatı Federal Bölgesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında konuşan Medvedev, Litvanya'da nükleer unsurların yer alması halinde Moskova'nın bu ülkeye saldırabileceğini iddia etti. Vilnius'un anayasal nükleer silah yasağını kaldırma girişimine değinen Medvedev, Doğu’ya yani Rusya’ya yöneltilecek olası bir nükleer varlığın Hedef Ülke konumuna düşeceğini belirtti. NATO’nun kolektif savunmayı öngören 5. maddesinin işlerliğini de sorgulayan Medvedev, olası bir askeri müdahalede "Litvanya dünya haritasından silinecek," ifadelerini kullandı. NÜKLEER SİLAH YASAĞINI KALDIRACAKLAR Gerilim, Litvanya'nın ABD nükleer silahlarını ülke topraklarında konuşlandırma tartışmalarıyla tırmandı. Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas’ın haziran ayında ABD ile yürütülen görüşmeleri açıklamasının ardından, Litvanya Seimas’ı yabancı askeri üs ile nükleer silah yasağını içeren Anayasa’nın 137. maddesini yürürlükten kaldırma sürecini başlattı. 9 Eylül’de Litvanya Parlamentosu Hukuk ve Düzen Komitesi’nin desteğini alan düzenleme hakkında Parlamento Başkanı Juozas Olekas, mevcut yasağın modern jeopolitik gerçeklerle artık bağdaşmadığını ifade etti. LİTVANYA DOĞRUDAN HEDEF HALİNE GELECEK Moskova cephesinden yükselen tepkilere Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da katıldı. 11 Eylül’de yaptığı açıklamada Peskov, nükleer cephanelik konuşlandırılması durumunda Litvanya'nın doğrudan Rus nükleer silahlarının hedefi haline geleceğini öne sürdü. Diplomatik retoriğin sertleştiği süreçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Moskova'nın Avrupalıları "hiçbir zaman tehdit etmediğini" savunarak Rusya kaynaklı tehdit iddialarının uydurma olduğunu iddia etti; ancak aynı zamanda Ukrayna'da yabancı asker bulunması durumunda Avrupa ile savaş başlatılabileceği uyarısında bulundu.

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