Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Rus ordusu gece boyunca ülkeye yoğun hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda 35 füze ve 185 silahlı insansız hava aracı kullanıldı.

Hava savunma sistemlerinin 2 füze ile 154 SİHA'yı etkisiz hale getirdiği belirtilirken, engellenemeyen füze ve İHA'ların ülke genelindeki 21 farklı noktaya isabet ettiği bildirildi.

‘ANA HEDEF KİEV'Dİ’

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıların ağırlıklı olarak başkent Kiev'i hedef aldığını duyurdu.

Zelenskiy, saldırılar nedeniyle kentin 7 farklı semtinde hasar oluştuğunu belirterek, "18 ev, bir okul, Litvanya Büyükelçiliği ve altyapı tesisleri hasar gördü" ifadelerini kullandı.

Rus saldırılarında 9 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Zelenskiy, onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.

‘PATRİOT İÇİN FÜZELER YOK’

Ukrayna'nın acil olarak Patriot hava savunma sistemi mühimmatına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Bu gece sadece bir balistik füze düşürüldü çünkü PATRİOT için füzeler yok" ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri, Rusya'nın ülkenin farklı bölgelerini de hedef aldığını belirterek müttefik ülkelere hava savunma sistemleri ve füze desteği çağrısını yineledi.

BELEDİYE BAŞKANI CAN KAYBINI DOĞRULADI

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da saldırının ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde başkente füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Kliçko, ilk belirlemelere göre saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü çocuk olmak üzere 28 kişinin yaralandığını açıkladı.