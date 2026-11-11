Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev'in 66 yaşında aniden yaşamını yitirdiğini duyurdu.

DIŞ POLİTİKADAKİ ROLÜ

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Darçiyev'in diplomasi kariyerindeki tecrübesine ve Rus dış politikasındaki rolüne dikkat çekildi.

‘EN ÖNEMLİ ALANLARDAN BİRİNDE GÖREV YAPTI’

Açıklamada, "Üst düzey bir profesyonel ve ABD konusunda parlak bir uzman olan Darçiyev, Rus dış politikasının en önemli alanlarından birinde görev yaptı" ifadelerine yer verildi. Bakanlık ayrıca Darçiyev'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek anısının yaşatılacağını bildirdi.

ABD VE KANADA'DA DİPLOMATİK GÖREVLER ÜSTLENDİ

14 Mayıs 1960'ta dünyaya gelen Aleksandr Darçiyev, 1983 yılında Moskova Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesinden mezun oldu. Diplomatik kariyerine 1992'de başlayan Darçiyev, Rusya'nın Washington Büyükelçiliğinde çeşitli görevlerde bulundu.

2014-2021 yılları arasında Rusya'nın Kanada Büyükelçiliğini yürüten Darçiyev, daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Dairesi Başkanlığı görevine getirildi. Deneyimli diplomat, 6 Mart 2025'te Rusya'nın Washington Büyükelçisi olarak atanmıştı.

ÖLÜM NEDENİ PAYLAŞILMADI

Darçiyev'in ölümüne ilişkin açıklamada herhangi bir sağlık sorunu veya ölüm nedeni paylaşılmaması dikkat çekti.