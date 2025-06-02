Orgeneral Breuer, Singapur’daki Shangri-La Diyaloğu güvenlik zirvesinde yaptığı açıklamada, “Bu, kırk yıllık askerlik hayatımda gördüğüm en ciddi tehdit” dedi. Rusya’nın 2024’te dört milyon top mermisi ürettiğini vurgulayan Breuer, bu mühimmatın tamamının Ukrayna cephesine gitmediğini, bir kısmının Batı’ya karşı planlanan yapılar için depolandığını söyledi.

Askeri analizlere göre olası bir saldırı 2029’da gerçekleşebilir ama bu tarihten önce olması da olasılık dahilinde.

Breuer, özellikle Litvanya ile Polonya arasında kalan ve Rusya ile Belarus’a da komşu olan Suwalki Koridoru’nu en hassas nokta olarak tanımladı.

Estonyalıların durumu “bir orman yangınının kenarında durmak gibi” tanımladığını aktaran Breuer, “Onlar alevleri görüyor, dumanı hissediyor. Almanya’dan bakıldığında ise yalnızca uzakta biraz duman görülüyor” ifadelerini kullandı.