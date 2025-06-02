Rusya, yeni NATO üyesi Finlandiya sınırına yakın bölgelerdeki askeri varlığını kademeli olarak artırıyor.
Uydu görüntülerini inceleyen analistler, yeni inşa edilen çadır sıralarını, Rus askeri yapılanmasını ve sıralanan zırhlı araç ve uçakların müdahaleye hazır olduğunu belirtiyor.
NATO yetkilileri bu hazırlıkların henüz erken aşamada olduğunu ve 2022’de Ukrayna sınırındaki yığılmayla kıyaslanamayacağını söylüyor.
Ancak görüntüler, NATO'ya karşı gene bir taarruzun nereden başlayabileceği hakkında uzmanlara önemli bir ipucu veriyor.
RUSYA ORDULARINI YIĞDI
Finlandiya, iki yıl önce NATO’ya katıldı ve böylece 1.300 kilometreyi aşan sınırı, Batılı ittifakının Rusya ile doğrudan en uzun temas hattı haline geldi.
Rusya’nın son hamleleri, NATO için doğrudan tehdit oluşturmasa da Kremlin’in askeri yığılması yetkilileri alarma geçirdi.
Kamenka gibi sınıra 60 kilometreden daha az mesafedeki üslerde 100’den fazla yeni çadır kuruldu.
Murmansk yakınlarında yirmi yıldır kullanılmayan bir hava üssüne helikopterler geri döndü. Olenya Hava Üssü'nde ise onlarca savaş uçağı gözlemlendi.
Finlandiya Savunma İstihbarat Direktörü Tümgeneral Pekka Turunen, Rus birliklerinin önümüzdeki beş yıl içinde üç katına çıkabileceğini söylüyor. Alakurtti ve Petrozavodsk gibi noktalarda yeni depolar ve hangarlar inşa edildi.
Rusya, tugaylarını tümen seviyesine yükseltiyor ve bu da doğrudan binlerce askerlik bir artış anlamına geliyor.
'ORMAN YANGININ YANINDA DURMAK GİBİ'
NATO’nun doğu kanadı olası bir Rus saldırısına karşı alarma geçti. Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer, önümüzdeki dört yıl içinde Baltık ülkelerine yönelik bir saldırının mümkün olduğunu söyledi.
BBC’ye konuşan Breuer, Rusya’nın yılda yaklaşık 1.500 tank ürettiğini ve bu araçların yalnızca Ukrayna’da değil, NATO’ya karşı kurulacak yeni askeri yapılar için de stoklandığını belirtti.