İngiliz basını The Telegraph tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, Rusya'nın Ukrayna ve Belarus sınırında en gelişmiş uzun menzilli kamikaze insansız hava araçlarını (İHA) fırlatabilecek 10 gizli üs inşa ettiğini ortaya koydu.

Sızdırılan belgeler ve uydu görüntülerine dayanan çalışmada; askeri üsler, sivil havalimanları ve kırsal alanların dönüştürülmesiyle oluşturulan bu merkezlerde en az 59 yeni fırlatma rampası tespit edildi.

Tesislerin bir kısmı Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında aktif olarak kullanılırken, artan menzil ve teknoloji kapasitesinin uzun vadede NATO ülkeri için de doğrudan bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Görüntü analizlerini gerçekleştiren İHA istihbarat firması DroneSec, yeni kurulan fırlatma rampalarından yaklaşık 20'sinin uzatılmış uzunlukta olduğunu ve Kremlin'in en yeni uzun menzilli saldırı İHA'larının fırlatma kapasitesine sahip bulunduğunu bildirdi.

Habere göre bu üslerden fırlatılan kimliksiz İHA'lar doğrudan Avrupa ülkelerini vurararak büyük kaosa yol açabilir.

RUSYA YENİ İHA'LARINI HAZIRLADI

İran yapımı Şahit modellerini geliştiren Moskova'nın, yaklaşık 1000 kilometre mesafedeki hedeflere ulaşabilen jet motorlu yeni İHA'ları devreye soktuğu aktarıldı.

Jet motorlu Geran-4

Ukrayna istihbarat belgelerine göre Geran-4 ve Geran-5 adı verilen bu yeni versiyonlar, 90 kilogramlık harp başlığı taşıyabiliyor ve hava savunma sistemlerini atlatacak yüksek hızlara ulaşabiliyor.

Söz konusu üsler üzerinden konuşlandırılan bu teknoloji Polonya'nın başkenti Varşova'yı menzil içine alırken, Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı (GUR) araçların hava-hava füzeleriyle de donatıldığını açıkladı.

DroneSec Üst Yöneticisi Mike Monnik, fırlatma sahalarındaki bu genişlemenin Rusya'nın aynı anda daha fazla dron fırlatma ve engellenmesi zor teknolojileri kullanma yeteneğini artırdığını vurguladı.

BATILI İSTİHBARAT AJANSLARI ALARMDA

Avrupalı ve ABD'li istihbarat yetkilileri, Rusya'nın Polonya topraklarında silahlı provokasyonlar, kritik altyapılara yönelik saldırılar ya da Ukrayna'ya yüklenecek terör operasyonları düzenleme olasılığını olduğunun altını çizdi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan bir NATO yetkilisi, ittifakın müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazır olduğunu ve İHA tehditlerine karşı caydırıcılığı artırmaya devam ettiklerini söyledi.

Rusya'nın Avrupa'yı tehdit eden 8 gizli üssü

8 noktada tespit edilen, Doğu Avrupa'yı doğrudan tehdit eden İHA üsleri ise Polonya, Estonya ve Moldova gibi ülkelerde endişe yarattı.

2 haftadır Rus İHA'ları, özellikle Moldova ve Estonya göklerini ihlal ediyor. Bu tehditlere karşı Türk ve İspanyol F-16'lar havalandı, ancak sınır ihlalleri sürüyor.

Polonya'da ise bir Rus füzesinin tarlaya düşmesi üzerine bölge kordona alındı. Olaydan sonra Polonya'da Rusya'ya gözdağı olarak asker geçit töreni düzenlendi.

Polonya'ya düşen Rus füzesinin bıraktığı krater

İncelemelerde tek bir üste aynı anda binden fazla dronun depolanabileceği alanların bulunduğu ve fırlatma rayı inşaatlarının sürdüğü görüldü.

Üslerin, yılda 6 bin ünite üreten Alabuga özel ekonomik bölgesi gibi ülke genelindeki mühimmat fabrikaları tarafından beslendiği ve tespit edilen 10 siteden 7'sinin son Kiev bombardımanlarında aktif olarak kullanıldığı belirlendi.