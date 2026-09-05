Rusya'nın dibinde yer alan Polonya'da askerlik şubeleri, olası bir seferberlik ilanı veya savaş durumunda uzman personeli önceden belirli görevlere atamak amacıyla vatandaşlara seferberlik kartları dağıtmaya başladı.

RMF24'ün aktardığı bilgilere göre, barış zamanında düzenlenen bu belgeler yalnızca bilgilendirme amacı taşıyor.

Yıllık olarak gerçekleştirilen bu rutin prosedür kapsamında kartlar, öncelikle askerlik hizmetine tabi yedek askerlere ulaştırılıyor.

Seferberlik kartları sadece yedek askerlerle sınırlı kalmayıp kritik sektörlerde çalışan sivil uzmanlara da gönderiliyor.

Sağlık çalışanları, bilişim uzmanları ve lojistik yetkililerinin yanı sıra enerji, ulaşım, iletişim ve istihbarat sektörlerinde görev yapan personeller de bu kapsama dahil ediliyor.

Belgelerde, Polonya tarafından resmi olarak seferberlik veya sıkıyönetim ilan edilmesi durumunda kişilerin derhal bildirmeleri gereken askeri birlik ve konum bilgileri yer alıyor.

Bu gerekliliği ihlal eden potansiyel yükümlüler ise üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

KARTIN RENGİNE GÖRE GÖREVLER BELİRLENİYOR

Vatandaşların görevlendirme türleri ve savunma bakanlığına karşı yükümlülükleri, kart üzerinde yer alan renkli şeritlerle belirleniyor.

Kırmızı şerit, belirlenen birlikte derhal fiili askeri hizmete başlaması gereken yedek askerleri simgeliyor.

Yeşil şerit, kişinin özel bir çağrı veya kamuoyu duyurusuyla göreve çağrılacağını gösteriyor.

Mavi şerit ise sivil seferberlik görevlendirmesini ifade ediyor; bu kartı alan savunma sistemi çalışanları ve sivil uzmanlar, savaş durumunda silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarını desteklemek üzere belirtilen adrese başvurmakla yükümlü tutuluyor.

Yedeklik hizmeti için yaş sınırına ulaşılması, yurt dışına kalıcı olarak taşınılması, fiili hapis cezası alınması veya sağlık sorunları oluşması durumunda görevlendirmeler iptal edilebiliyor.

0 ila 7 yaş arasında çocuk büyüten her iki eşin aynı anda seferberlik emri alması halinde ise ebeveynlerden birine erteleme hakkı tanınıyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra Polonya'da, büyük şehirlerin hava tehditlerine karşı koruma düzeyine ilişkin kamuoyunda bir tartışmanın sürdüğü bildiriliyor.