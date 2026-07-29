Yaklaşık 130 metre uzunluğundaki Perm, Sevmash Tersanesi'nde inşa edildi ve Yasen-M sınıfının altıncı üyesi olarak geliştirildi. Rus yetkililer, denizaltının göreve başlamasıyla ülkenin denizlerdeki caydırıcılık gücünün önemli ölçüde artacağını belirtiyor.

ZIRCON FÜZELERİ İÇİN ÖZEL OLARAK GELİŞTİRİLDİ

Perm, Rusya'nın dördüncü nesil nükleer saldırı denizaltıları arasında yer alıyor. Daha önce hizmete giren Yasen-M sınıfındaki bazı denizaltılar Zircon hipersonik füzelerini kullanabilecek şekilde modernize edilirken, Perm bu silah sistemiyle tam uyumlu olarak sıfırdan tasarlanan ilk platform olma özelliğini taşıyor.

Denizaltının yaklaşık 13 bin 800 ton su altı deplasmanına, 31 knot yani yaklaşık 57 kilometre/saat su altı hızına ve 100 günden fazla kesintisiz görev yapabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 64 kişilik mürettebatla görev yapacak denizaltı, torpidoların yanı sıra dikey fırlatma sistemlerinden farklı seyir füzeleri ve hipersonik Zircon füzelerini ateşleyebilecek.

YIL SONUNA KADAR GÖREVE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Rus Donanması Komutanı Amiral Aleksandr Moiseyev, yıl sonuna kadar toplam 21 yeni deniz platformunun filoya katılmasının planlandığını açıkladı. Bu kapsamda Perm'in yanı sıra modernize edilen savaş gemileri ve diğer denizaltı projelerinin de hizmete alınması hedefleniyor.

Rusya'nın geliştirdiği 3M22 Zircon hipersonik seyir füzesi, hem kara hem de deniz hedeflerini yüksek hızda vurabilecek şekilde tasarlandı. Yüksek manevra kabiliyeti ve hipersonik hızı nedeniyle füzenin mevcut hava savunma sistemleri tarafından durdurulmasının oldukça zor olabileceği değerlendiriliyor.

Perm'in hizmete girmesinin ardından Rusya'nın Yasen-M sınıfındaki yeni denizaltı projelerine de devam etmesi bekleniyor. Ülke aynı zamanda Poseidon nükleer insansız su altı aracı taşıyacak yeni platformlar üzerindeki çalışmalarını da sürdürüyor.